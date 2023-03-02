В ХМАО ищут экипаж бурильной машины на зарплату до 300 тысяч рублей

В Сургутское транспортное предприятие требуется экипаж на бурильно-сваебойную машину. При звонке по объявлению, размещенному на «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей за вахту.
«Нужен машинист и помощник машиниста на бурильно-сваебойную машину. Обеспечиваем спецодеждой питанием, предоставляем жилье, зарплата до 300 тысяч рублей за 30-дневную вахту», — сообщили на предприятии.
Компания рассматривает соискателей с опытом работы более пяти лет. Работодатель готов трудоустроить опытных специалистов предпенсионного возраста.
Ранее URA.RU писало, что компания «КАТойл-Дриллинг» ищет мастера буровой для работы на месторождениях ХМАО. Предприятие обещает платить 330 тысяч рублей за 28 дней вахты.
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