02 марта 2023

В ХМАО ищут экипаж бурильной машины на зарплату до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Центрального стадиона к ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, кран, строительная площадка, бурение
Транспортная компания ищет опытных специалистов на бурильную машину Фото:

В Сургутское транспортное предприятие требуется экипаж на бурильно-сваебойную машину. При звонке по объявлению, размещенному на «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей за вахту.

«Нужен машинист и помощник машиниста на бурильно-сваебойную машину. Обеспечиваем спецодеждой питанием, предоставляем жилье, зарплата до 300 тысяч рублей за 30-дневную вахту», — сообщили на предприятии.

Компания рассматривает соискателей с опытом работы более пяти лет. Работодатель готов трудоустроить опытных специалистов предпенсионного возраста.

Ранее URA.RU писало, что компания «КАТойл-Дриллинг» ищет мастера буровой для работы на месторождениях ХМАО. Предприятие обещает платить 330 тысяч рублей за 28 дней вахты.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Сургутское транспортное предприятие требуется экипаж на бурильно-сваебойную машину. При звонке по объявлению, размещенному на «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей за вахту. «Нужен машинист и помощник машиниста на бурильно-сваебойную машину. Обеспечиваем спецодеждой питанием, предоставляем жилье, зарплата до 300 тысяч рублей за 30-дневную вахту», — сообщили на предприятии. Компания рассматривает соискателей с опытом работы более пяти лет. Работодатель готов трудоустроить опытных специалистов предпенсионного возраста. Ранее URA.RU писало, что компания «КАТойл-Дриллинг» ищет мастера буровой для работы на месторождениях ХМАО. Предприятие обещает платить 330 тысяч рублей за 28 дней вахты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...