В ХМАО ищут экипаж бурильной машины на зарплату до 300 тысяч рублей

03 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Транспортная компания ищет опытных специалистов на бурильную машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутское транспортное предприятие требуется экипаж на бурильно-сваебойную машину. При звонке по объявлению, размещенному на «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей за вахту. «Нужен машинист и помощник машиниста на бурильно-сваебойную машину. Обеспечиваем спецодеждой питанием, предоставляем жилье, зарплата до 300 тысяч рублей за 30-дневную вахту», — сообщили на предприятии. Компания рассматривает соискателей с опытом работы более пяти лет. Работодатель готов трудоустроить опытных специалистов предпенсионного возраста. Ранее URA.RU писало, что компания «КАТойл-Дриллинг» ищет мастера буровой для работы на месторождениях ХМАО. Предприятие обещает платить 330 тысяч рублей за 28 дней вахты.

В Сургутское транспортное предприятие требуется экипаж на бурильно-сваебойную машину. При звонке по объявлению, размещенному на «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей за вахту. «Нужен машинист и помощник машиниста на бурильно-сваебойную машину. Обеспечиваем спецодеждой питанием, предоставляем жилье, зарплата до 300 тысяч рублей за 30-дневную вахту», — сообщили на предприятии. Компания рассматривает соискателей с опытом работы более пяти лет. Работодатель готов трудоустроить опытных специалистов предпенсионного возраста. Ранее URA.RU писало, что компания «КАТойл-Дриллинг» ищет мастера буровой для работы на месторождениях ХМАО. Предприятие обещает платить 330 тысяч рублей за 28 дней вахты.