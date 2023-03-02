Жители пожаловались губернатору ХМАО на закрытие сетевых магазинов

Жители Белоярского спросили Наталью Комарову, кто заменит ушедшую «Монетку» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Белоярского (ХМАО) пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что из района уходят сетевые магазины «Пятерочка» и «Монетка». Вопрос о том, кто заменит федеральных ритейлеров, они задали во время прямого эфира с главой региона, который транслировался в ее аккаунте в социальных сетях.

«Почему из города уходят сетевые магазины „Пятерочка“ и „Монетка“? Кто-нибудь их заменит, или „Магнит“ один будет и частники со своими бешеными ценами?», — спросили жители Белоярского. Комарова перенаправила вопрос исполняющему обязанности главы Белоярского района Виталию Ващуку. Чиновник опроверг информацию о том, что из города уйдет «Пятерочка». «„Пятерочка“ и „Магнит“ никуда не собираются уходить. Уход торговой сети „Монетка“ никак не повлиял на продуктовую безопасность, разнообразие ассортимента и уровень цен в районе», — пояснил Ващук. Он подтвердил губернатору, что ситуация стабильна и Белоярский район не нуждается в поддержке со стороны властей округа в решении этого вопроса.

В настоящее время в Белоярском районе работают девять магазинов «Магнит» и две «Пятерочки», также действуют сети «Fix Price» и «Святогор». Комарова отметила, что совсем недавно жители муниципалитетов возмущались из-за появления многочисленных сетевых магазинов. «Из-за засилия торговых сетей в муниципалитетах было беспокойство, что товарный выбор будет ограничен. Сейчас, наоборот, жители ХМАО нашли преимущество в том, что есть разнообразие», — подчеркнула глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что «Магнит» собирается расширять сеть магазинов в ХМАО. В настоящее время в округе действуют более 400 торговых точек компании.