«Магнит» планирует расширять торговую сеть в ХМАО

09 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Магазинов «Магнит» в ХМАО станет больше Фото: Алексей Андронов © URA.RU Компания «Магнит» собирается открывать новые магазины в городах ХМАО. Об этом сообщили редакции URA.RU в пресс-службе розничной сети. «У нас есть планы по развитию сети в ХМАО. В 2023 году планируем открывать новые магазины «У дома», дискаунтеры и «Магнит Косметик», — отметила пресс-служба.В настоящее время в ХМАО действуют более 400 торговых точек компании. Наибольшее число магазинов расположено в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что в гипермаркетах «Магнит» в Нижневартовске появились умные весы. В настоящее время это единственный город ХМАО, где внедрили новинку.

Компания «Магнит» собирается открывать новые магазины в городах ХМАО. Об этом сообщили редакции URA.RU в пресс-службе розничной сети. «У нас есть планы по развитию сети в ХМАО. В 2023 году планируем открывать новые магазины «У дома», дискаунтеры и «Магнит Косметик», — отметила пресс-служба.В настоящее время в ХМАО действуют более 400 торговых точек компании. Наибольшее число магазинов расположено в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что в гипермаркетах «Магнит» в Нижневартовске появились умные весы. В настоящее время это единственный город ХМАО, где внедрили новинку.