08 февраля 2023

«Магнит» планирует расширять торговую сеть в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., магнит
Магазинов «Магнит» в ХМАО станет больше Фото:

Компания «Магнит» собирается открывать новые магазины в городах ХМАО. Об этом сообщили редакции URA.RU в пресс-службе розничной сети.

«У нас есть планы по развитию сети в ХМАО. В 2023 году планируем открывать новые магазины «У дома», дискаунтеры и «Магнит Косметик», — отметила пресс-служба.В настоящее время в ХМАО действуют более 400 торговых точек компании. Наибольшее число магазинов расположено в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU сообщало, что в гипермаркетах «Магнит» в Нижневартовске появились умные весы. В настоящее время это единственный город ХМАО, где внедрили новинку.

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Компания «Магнит» собирается открывать новые магазины в городах ХМАО. Об этом сообщили редакции URA.RU в пресс-службе розничной сети. «У нас есть планы по развитию сети в ХМАО. В 2023 году планируем открывать новые магазины «У дома», дискаунтеры и «Магнит Косметик», — отметила пресс-служба.В настоящее время в ХМАО действуют более 400 торговых точек компании. Наибольшее число магазинов расположено в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что в гипермаркетах «Магнит» в Нижневартовске появились умные весы. В настоящее время это единственный город ХМАО, где внедрили новинку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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