Свердловчане поддержали раненого Федора, который спас двух девочек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Жители Алапаевска Свердловской области поблагодарили 10-летнего мальчика Федора за спасение двух девочек от атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, несмотря на ранение в спину. Об этом сообщил глава Сайгид Билалов, сын которого после ранения повторно отправился на спецоперацию.

«Жители Алапаевска благодарны Федору из Брянской области, который совершил героический поступок, спас двух девочек. Мы выражаем признательность родителям мальчика. Они достойно воспитали своего сына», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».

В Серовском городском округе ребята записали на видео обращение к Федору, где пожелали мальчику скорейшего выздоровления. «Дорогой Федор, желаем тебе скорейшего выздоровления. Спасибо, что ты такой мужественный», — сказала девочка в видео, которым поделилась пресс-служба Серова в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик получил пулевое ранение во время атаки украинской ДРГ на Брянскую область 2 марта. Боевики обстреляли машину и заминировали часть территории. Федор помог двум девочкам укрыться от украинской группировки. После того как опасность миновала, он проводил их до безопасного места, а сам отправился в больницу.

За мужество и героизм 10-летнего мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага». На следующий день губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мальчика в реанимации. Он сообщил, что его успешно прооперировали. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.