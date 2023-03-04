Скульптуры вылепили из снега на дереве
В Миассе Челябинской области на деревьях заметили котов, вылепленных из снега. Фотографией находки поделилась очевидец в соцсетях.
«Если снежные коты в Миассе в спешке покидают деревья — весна близко. Примета такая», — сообщает автор фотографий, жительница Миасса Татьяна К.
Ранее синоптики челябинского гидрометеоцентра сообщали, что с 4 по 6 марта в дневное время в регионе ожидается потепление до двух градусов тепла. В области задержатся снегопады и сильный ветер. В самом Челябинске снегопады маловероятны.
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