В Миассе появились снежные коты. Фото

05 марта 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Скульптуры вылепили из снега на дереве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Миассе Челябинской области на деревьях заметили котов, вылепленных из снега. Фотографией находки поделилась очевидец в соцсетях. «Если снежные коты в Миассе в спешке покидают деревья — весна близко. Примета такая», — сообщает автор фотографий, жительница Миасса Татьяна К. Ранее синоптики челябинского гидрометеоцентра сообщали, что с 4 по 6 марта в дневное время в регионе ожидается потепление до двух градусов тепла. В области задержатся снегопады и сильный ветер. В самом Челябинске снегопады маловероятны.

В Миассе Челябинской области на деревьях заметили котов, вылепленных из снега. Фотографией находки поделилась очевидец в соцсетях. «Если снежные коты в Миассе в спешке покидают деревья — весна близко. Примета такая», — сообщает автор фотографий, жительница Миасса Татьяна К. Ранее синоптики челябинского гидрометеоцентра сообщали, что с 4 по 6 марта в дневное время в регионе ожидается потепление до двух градусов тепла. В области задержатся снегопады и сильный ветер. В самом Челябинске снегопады маловероятны.