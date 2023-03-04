04 марта 2023
03 марта 2023

В Миассе появились снежные коты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенческий союз тюменской области строит снежную фигуру сердца. Тюмень, снег, лопаты
Скульптуры вылепили из снега на дереве Фото:

В Миассе Челябинской области на деревьях заметили котов, вылепленных из снега. Фотографией находки поделилась очевидец в соцсетях.

«Если снежные коты в Миассе в спешке покидают деревья — весна близко. Примета такая», — сообщает автор фотографий, жительница Миасса Татьяна К.

Ранее синоптики челябинского гидрометеоцентра сообщали, что с 4 по 6 марта в дневное время в регионе ожидается потепление до двух градусов тепла. В области задержатся снегопады и сильный ветер. В самом Челябинске снегопады маловероятны.

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В Миассе Челябинской области на деревьях заметили котов, вылепленных из снега. Фотографией находки поделилась очевидец в соцсетях. «Если снежные коты в Миассе в спешке покидают деревья — весна близко. Примета такая», — сообщает автор фотографий, жительница Миасса Татьяна К. Ранее синоптики челябинского гидрометеоцентра сообщали, что с 4 по 6 марта в дневное время в регионе ожидается потепление до двух градусов тепла. В области задержатся снегопады и сильный ветер. В самом Челябинске снегопады маловероятны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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