04 марта 2023
03 марта 2023

Комарова поздравила сборную ХМАО по водному поло с победой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Наталья Комарова пожелала спортсменкам новых побед Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила сборную Югры по водному поло среди девушек до 14 лет с победой на первенстве России. Об этом глава региона рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Наши юные спортсменки победили на первенстве России по водному поло среди девушек до 14 лет. Поздравляю команду! Так держать, землячки, гордимся вами!» — говорится в сообщении.

Спортсменки из ХМАО одержали победу надо командой Нижегородской области со счетом 5:10. Финальная игра проходила в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова выразила надежду, что наших вотреполисток ждут новые, яркие победы и пожелала им сил, спортивного азарта и вдохновения.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества. В поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова.

Спортсменки в финале победили команду Нижегородской области

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила сборную Югры по водному поло среди девушек до 14 лет с победой на первенстве России. Об этом глава региона рассказала на своей странице в telegram-канале. «Наши юные спортсменки победили на первенстве России по водному поло среди девушек до 14 лет. Поздравляю команду! Так держать, землячки, гордимся вами!» — говорится в сообщении. Спортсменки из ХМАО одержали победу надо командой Нижегородской области со счетом 5:10. Финальная игра проходила в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова выразила надежду, что наших вотреполисток ждут новые, яркие победы и пожелала им сил, спортивного азарта и вдохновения. Ранее URA.RU сообщало, что Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества. В поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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