Наталья Комарова пожелала спортсменкам новых побед Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила сборную Югры по водному поло среди девушек до 14 лет с победой на первенстве России. Об этом глава региона рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Наши юные спортсменки победили на первенстве России по водному поло среди девушек до 14 лет. Поздравляю команду! Так держать, землячки, гордимся вами!» — говорится в сообщении.

Спортсменки из ХМАО одержали победу надо командой Нижегородской области со счетом 5:10. Финальная игра проходила в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова выразила надежду, что наших вотреполисток ждут новые, яркие победы и пожелала им сил, спортивного азарта и вдохновения.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова поздравила югорчан с Днем защитника Отечества. В поздравлении также приняли участие военком ХМАО Роман Вуколов и юнармеец Сабина Назарова.