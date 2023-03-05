Пермскому молодежному центру нашли руководителя

В Перми Региональный молодежный центр возглавила Евгения Фофанова. Ранее она работала начальником отдела во Дворце молодежи Перми.
«Директором ГБУ „Региональный молодежный центр“ назначена бывший начальник отдела МАУ „Дворец молодежи Перми“ Евгения Фофанова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Издание ссылается на данные «СПАРК-Интерфакс».
Как ранее рассказывало URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании Регионального молодежного центра в начале февраля. Одна из целей центра — привлечение молодежи к общественно-политической жизни. Правительство рассматривает для его размещения здание кинотеатра «Кристалл».
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.