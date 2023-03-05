Житель Лобвы Олег Харламов путешествовал по городам Свердловской области, пока его искала полиция

Мужчина путешествовал по разным свердловским городам (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Свердловской области найден 44-летний житель поселка Лобва Олег Харламов, пропавший в декабре прошлого года. Мужчина, который является инвалидом с детства, три месяца путешествовал по городам региона и был обнаружен волонтером добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Третьего марта волонтер отряда ДПСО „ЛизаАлерт“ Антон, возвращаясь из Екатеринбурга с ориентировками на Харламова Олега Сергеевича, увидел очень похожего мужчину в вагоне электрички. После разговора стало понятно, что это именно тот, кого мы ищем. Харламов в сопровождении волонтера доехал до своей станции, где был передан родным и полиции», — пояснили представители отряда.

В Новолялинском отделе полиции добавили, что с мужчиной все в порядке, все это время он путешествовал по городам Свердловской области. Олег Харламов пропал в декабре прошлого года. Его мама не сразу обратилась с заявлением, поскольку сын и ранее уходил из дома. Как сообщалось в ориентировках, мужчина является инвалидом с детства и особенно любит посещать храмы и церкви.