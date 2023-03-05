05 марта 2023

Найден свердловчанин, пропавший три месяца назад. Фото

Житель Лобвы Олег Харламов путешествовал по городам Свердловской области, пока его искала полиция
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина путешествовал по разным свердловским городам (архивное фото) Фото:

В Свердловской области найден 44-летний житель поселка Лобва Олег Харламов, пропавший в декабре прошлого года. Мужчина, который является инвалидом с детства, три месяца путешествовал по городам региона и был обнаружен волонтером добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Третьего марта волонтер отряда ДПСО „ЛизаАлерт“ Антон, возвращаясь из Екатеринбурга с ориентировками на Харламова Олега Сергеевича, увидел очень похожего мужчину в вагоне электрички. После разговора стало понятно, что это именно тот, кого мы ищем. Харламов в сопровождении волонтера доехал до своей станции, где был передан родным и полиции», — пояснили представители отряда.

В Новолялинском отделе полиции добавили, что с мужчиной все в порядке, все это время он путешествовал по городам Свердловской области. Олег Харламов пропал в декабре прошлого года. Его мама не сразу обратилась с заявлением, поскольку сын и ранее уходил из дома. Как сообщалось в ориентировках, мужчина является инвалидом с детства и особенно любит посещать храмы и церкви.

Представители «ЛизаАлерт» поблагодарили своего волонтера и полицию Лобвы за помощь в поисках мужчины

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В Свердловской области найден 44-летний житель поселка Лобва Олег Харламов, пропавший в декабре прошлого года. Мужчина, который является инвалидом с детства, три месяца путешествовал по городам региона и был обнаружен волонтером добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Третьего марта волонтер отряда ДПСО „ЛизаАлерт“ Антон, возвращаясь из Екатеринбурга с ориентировками на Харламова Олега Сергеевича, увидел очень похожего мужчину в вагоне электрички. После разговора стало понятно, что это именно тот, кого мы ищем. Харламов в сопровождении волонтера доехал до своей станции, где был передан родным и полиции», — пояснили представители отряда. В Новолялинском отделе полиции добавили, что с мужчиной все в порядке, все это время он путешествовал по городам Свердловской области. Олег Харламов пропал в декабре прошлого года. Его мама не сразу обратилась с заявлением, поскольку сын и ранее уходил из дома. Как сообщалось в ориентировках, мужчина является инвалидом с детства и особенно любит посещать храмы и церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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