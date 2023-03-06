В Пермском крае бухгалтер обокрала школу на полмиллиона рублей

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Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, деньги, бумажные деньги
Деньги бухгалтер переводила себе на карту в течение полутора лет Фото:

В Пермском крае бухгалтер школы в Большесосновском районе присвоила себе почти полмиллиона рублей. Деньги она переводила себе на карту со счетов школы, рассказали в прокуратуре.

С января 2021 года по август 2022 года она похитила со счетов организации свыше 476 тысяч рублей. Женщина, используя свое служебное положение, имея доступ к финансовым программам, вносила недостоверные и завышенные сведения о размере своей заработной платы в реестр на перечисление денежных средств. Деньги ей поступали на зарплатную банковскую карту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд признал бухгалтера виновной в присвоении средств с использованием служебного положения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскали причиненный ущерб.

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В Пермском крае бухгалтер школы в Большесосновском районе присвоила себе почти полмиллиона рублей. Деньги она переводила себе на карту со счетов школы, рассказали в прокуратуре. С января 2021 года по август 2022 года она похитила со счетов организации свыше 476 тысяч рублей. Женщина, используя свое служебное положение, имея доступ к финансовым программам, вносила недостоверные и завышенные сведения о размере своей заработной платы в реестр на перечисление денежных средств. Деньги ей поступали на зарплатную банковскую карту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд признал бухгалтера виновной в присвоении средств с использованием служебного положения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскали причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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