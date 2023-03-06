В Пермском крае бухгалтер обокрала школу на полмиллиона рублей

06 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Деньги бухгалтер переводила себе на карту в течение полутора лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае бухгалтер школы в Большесосновском районе присвоила себе почти полмиллиона рублей. Деньги она переводила себе на карту со счетов школы, рассказали в прокуратуре. С января 2021 года по август 2022 года она похитила со счетов организации свыше 476 тысяч рублей. Женщина, используя свое служебное положение, имея доступ к финансовым программам, вносила недостоверные и завышенные сведения о размере своей заработной платы в реестр на перечисление денежных средств. Деньги ей поступали на зарплатную банковскую карту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд признал бухгалтера виновной в присвоении средств с использованием служебного положения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскали причиненный ущерб.

В Пермском крае бухгалтер школы в Большесосновском районе присвоила себе почти полмиллиона рублей. Деньги она переводила себе на карту со счетов школы, рассказали в прокуратуре. С января 2021 года по август 2022 года она похитила со счетов организации свыше 476 тысяч рублей. Женщина, используя свое служебное положение, имея доступ к финансовым программам, вносила недостоверные и завышенные сведения о размере своей заработной платы в реестр на перечисление денежных средств. Деньги ей поступали на зарплатную банковскую карту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд признал бухгалтера виновной в присвоении средств с использованием служебного положения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскали причиненный ущерб.