Олег Колесников поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников отметил, что «Нива», которую он купил для СВО, отлично себя показала в дороге. Об этом Колесников написал в соцсетях.

«Друзья, наша новенькая „Нива“ отлично показала себя, преодолев две с половиной тысячи километров, и второй гуманитарный груз с Урала благополучно добрался до места назначения. Ребята, которые были за рулем автомобиля, остались довольны его ходовыми качествами. Я не сомневаюсь, что наш отечественный внедорожник верой и правдой будет служить нашей общей цели и здесь, на линии фронта. Спасибо огромное! Сегодня вечером вручим вещи и снаряжение нашим ребятам, продовольствие распределим как положено на всех. От имени всех бойцов благодарю каждого, кто участвовал в сборе за неравнодушие и душевное тепло, которое вы вложили в свои послания», — написал депутат Госдумы в своем telegram-канале.

Ранее Колесников писал, что когда был на побывке дома, присматривал хороший автомобиль, который очень нужен для мобильной работы. В результате он приобрел отечественный внедорожник ВАЗ -31. Знакомые Колесникова «довели до ума» автомобиль, чуть доделали, и загрузили нужным грузом для отправки на СВО. Сейчас необходимые вещи доставлены в Мелитополь.

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад», где сейчас и проходит службу.

Волонтеры, которые были за рулем, остались довольны ходовыми качествами машины Telegram-канал Олега Колесникова

«Нива» привезла нужные вещи из Челябинской области в Мелитополь Telegram-канал Олега Колесникова