Тюменский мэр встретился с матерями и женами мобилизованных. Видео

07 марта 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Глава Ишима поздравил жен и матерей бойцов с праздником и вручил им цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин встретился с женами и матерями военных, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «В преддверии Международного женского дня встретился с женами мобилизованных и мамами, чьи сыновья сейчас выполняют свой гражданский долг в зоне СВО. <…> За чашкой чая в неофициальной обстановке пообщались с этими героическими женщинами, поздравил их с наступающим праздником, они, в свою очередь, поблагодарили за поддержку и внимание», — написал Шишкин. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти совместно с бизнесменам и офицерами организовали для жен и матерей мобилизованных «день красоты» и фотосессию в качества подарка к 8 марта. Также для родственниц бойцов выступил певец Стас Пьеха.

Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин встретился с женами и матерями военных, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «В преддверии Международного женского дня встретился с женами мобилизованных и мамами, чьи сыновья сейчас выполняют свой гражданский долг в зоне СВО. <…> За чашкой чая в неофициальной обстановке пообщались с этими героическими женщинами, поздравил их с наступающим праздником, они, в свою очередь, поблагодарили за поддержку и внимание», — написал Шишкин. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти совместно с бизнесменам и офицерами организовали для жен и матерей мобилизованных «день красоты» и фотосессию в качества подарка к 8 марта. Также для родственниц бойцов выступил певец Стас Пьеха.