06 марта 2023
05 марта 2023

Тюменский мэр встретился с матерями и женами мобилизованных. Видео

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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Глава Ишима поздравил жен и матерей бойцов с праздником и вручил им цветы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин встретился с женами и матерями военных, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«В преддверии Международного женского дня встретился с женами мобилизованных и мамами, чьи сыновья сейчас выполняют свой гражданский долг в зоне СВО. <…> За чашкой чая в неофициальной обстановке пообщались с этими героическими женщинами, поздравил их с наступающим праздником, они, в свою очередь, поблагодарили за поддержку и внимание», — написал Шишкин.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти совместно с бизнесменам и офицерами организовали для жен и матерей мобилизованных «день красоты» и фотосессию в качества подарка к 8 марта. Также для родственниц бойцов выступил певец Стас Пьеха.

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Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин встретился с женами и матерями военных, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «В преддверии Международного женского дня встретился с женами мобилизованных и мамами, чьи сыновья сейчас выполняют свой гражданский долг в зоне СВО. <…> За чашкой чая в неофициальной обстановке пообщались с этими героическими женщинами, поздравил их с наступающим праздником, они, в свою очередь, поблагодарили за поддержку и внимание», — написал Шишкин. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти совместно с бизнесменам и офицерами организовали для жен и матерей мобилизованных «день красоты» и фотосессию в качества подарка к 8 марта. Также для родственниц бойцов выступил певец Стас Пьеха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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