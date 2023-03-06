Пермский оперный театр ввел VIP-услугу

07 марта 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Вечер в театре можно сделать еще более впечатляющим Фото: Анна Майорова © URA.RU Посетителям Пермского театра оперы и балета предлагают воспользоваться индивидуальным гардеробом и гостиной, где можно выпить бокал вина в ожидании спектакля. Такой VIP-сервис в театре назвали «Выход в свет». «Представьте, что на входе вас встречают и проводят в индивидуальный гардероб, в уютной театральной гостиной вас ждут чай, кофе или бокал игристого, а также закуски и десерты, и конечно же, приятные сюрпризы от партнеров театра. Это похоже на приятный сон, но это реальность — наш сервис „Выход в свет“, которым можно дополнить любое событие в театре», — рассказывает Пермская опера в соцсетях. Об услуге в театре сообщили накануне международного женского дня. Таким образом мужчинам предложили сделать своим спутницам незабываемый подарок.

Посетителям Пермского театра оперы и балета предлагают воспользоваться индивидуальным гардеробом и гостиной, где можно выпить бокал вина в ожидании спектакля. Такой VIP-сервис в театре назвали «Выход в свет». «Представьте, что на входе вас встречают и проводят в индивидуальный гардероб, в уютной театральной гостиной вас ждут чай, кофе или бокал игристого, а также закуски и десерты, и конечно же, приятные сюрпризы от партнеров театра. Это похоже на приятный сон, но это реальность — наш сервис „Выход в свет“, которым можно дополнить любое событие в театре», — рассказывает Пермская опера в соцсетях. Об услуге в театре сообщили накануне международного женского дня. Таким образом мужчинам предложили сделать своим спутницам незабываемый подарок.