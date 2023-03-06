Цветы и сертификаты на заправку дарили 7 марта на Воровского,73 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ГИБДД поздравили участниц дорожного движения с 8 Марта. В рамках акции «Цветы для автоледи» женщинам вручили тюльпаны и бонусные карты на заправку машин.

Цветы начали дарить с 13:00. Один из постов ДПС, с багажником подарков, 7 марта расположился на Воровского, 73.

Автомобилистки приняли подарки с улыбкой. Они поблагодарили сотрудников ведомства за теплые слова и приятные пожелания.

Женщинам, которых останавливали на посту ДПС, дарили тюльпаны и бонусные карты на бензин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU