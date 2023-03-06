06 марта 2023

В Челябинске сотрудники ДПС дарят женщинам-водителям тюльпаны и сертификаты на заправку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, праздник, женщина за рулем, полиция, гибдд, женский день, дпс, цветы, гаи, 8 марта
Цветы и сертификаты на заправку дарили 7 марта на Воровского,73 Фото:

В Челябинске сотрудники ГИБДД поздравили участниц дорожного движения с 8 Марта. В рамках акции «Цветы для автоледи» женщинам вручили тюльпаны и бонусные карты на заправку машин.

Цветы начали дарить с 13:00. Один из постов ДПС, с багажником подарков, 7 марта расположился на Воровского, 73.

Автомобилистки приняли подарки с улыбкой. Они поблагодарили сотрудников ведомства за теплые слова и приятные пожелания.

ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск
Женщинам, которых останавливали на посту ДПС, дарили тюльпаны и бонусные карты на бензин
Фото:
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск
Поздравления вызывали улыбку на лицах участниц дорожного движения
Фото:

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В Челябинске сотрудники ГИБДД поздравили участниц дорожного движения с 8 Марта. В рамках акции «Цветы для автоледи» женщинам вручили тюльпаны и бонусные карты на заправку машин. Цветы начали дарить с 13:00. Один из постов ДПС, с багажником подарков, 7 марта расположился на Воровского, 73. Автомобилистки приняли подарки с улыбкой. Они поблагодарили сотрудников ведомства за теплые слова и приятные пожелания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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