Автозаправщик в ХМАО поделился секретами формирования цен на топливо

07 марта 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Заправщик рассказал о формировании цен на АЗС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Высокие ценники (выше среднерыночной стоимости) на автозаправках ХМАО устанавливаются в том случае, если владельцы АЗС ориентируются на крупных потребителей — предприятия, с которыми заключен договор. Об этом URA.RU сообщил руководитель сети югорских автозаправок. «Доход автозаправок, по большей части, зависит от поставок продукции крупным организациям, автотранспортным предприятиям. В договоре с ними указывают, что компания будет оплачивать топливо по стоимости на ценнике АЗС в тот день, когда машина фирмы заправляет бак», — пояснил дистрибьютор топлива. Учитывая этот пункт, владельцы станций стремятся увеличить доход от продажи, завышая цену на табло заправки. Для того, чтобы не отпугнуть высоким ценником простых автовладельцев, заправщики проводят акции. АЗС предлагают карту постоянного покупателя, накопительные скидки, которые позволяют приобрести топливо по цене, близкой к среднерыночной по стране. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на топливо. Они расположены в Нижневартовском районе и в Ханты-Мансийске.

Высокие ценники (выше среднерыночной стоимости) на автозаправках ХМАО устанавливаются в том случае, если владельцы АЗС ориентируются на крупных потребителей — предприятия, с которыми заключен договор. Об этом URA.RU сообщил руководитель сети югорских автозаправок. «Доход автозаправок, по большей части, зависит от поставок продукции крупным организациям, автотранспортным предприятиям. В договоре с ними указывают, что компания будет оплачивать топливо по стоимости на ценнике АЗС в тот день, когда машина фирмы заправляет бак», — пояснил дистрибьютор топлива. Учитывая этот пункт, владельцы станций стремятся увеличить доход от продажи, завышая цену на табло заправки. Для того, чтобы не отпугнуть высоким ценником простых автовладельцев, заправщики проводят акции. АЗС предлагают карту постоянного покупателя, накопительные скидки, которые позволяют приобрести топливо по цене, близкой к среднерыночной по стране. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на топливо. Они расположены в Нижневартовском районе и в Ханты-Мансийске.