Ресторан «Графин&Графиня» в парке Пушкина продают за 3,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлен на продажу известный ресторан «Графин&Графиня» в парке Пушкина. Собственник просит за помещение 3,5 млн рублей.

«Продам готовый бизнес в центре города. Знаменитый рестобар „Графин&Графиня“, действующий с 2019 года, с гостевым залом и посадочными местами, есть детская зона, цокольное помещение (113,6 квадратных метров). Продается в связи с переездом в другую страну», — сообщается на сайте «Авито».

Вместе с помещением продается все внутреннее оборудование и мебель, а также склад продукции. Покупателю обещают прибыль с первого дня.

В декабре в центре Челябинска напротив зоопарка был выставлен на продажу ресторан «Лес» за 68 миллионов рублей. Ресторан «Лес» открылся в январе 2015 года. Заведение позиционировалось как семейный ресторан, предлагая детям игровые зоны в зависимости от возраста, а также детское меню.