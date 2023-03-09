09 марта 2023

Мэр из Тюменской области наградил медалью участника СВО

Мэр Тобольска Максим Афанасьев наградил земляка медалью «За боевые заслуги» на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, государственная награда, награждение
Тоболяк, участвовавший в СВО, удостоился государственной награды Фото:

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил медаль «За боевые заслуги» тоболяку Дмитрию Астафьеву. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня мне выпала честь передать тоболяку — участнику СВО Дмитрию Андреевичу Астафьеву государственную награду Российской Федерации — медаль „За боевые заслуги“. Низкий поклон Татьяне Егоровне и Михаилу Михайловичу, бабушке и дедушке, воспитавшим героя», — рассказал Афанасьев.

Градоначальник посоветовал Дмитрию Астафьеву общаться с молодежью и воспитывать в школьниках патриотизм. «На вас, Дмитрий, лежит важная миссия по воспитанию нашей молодежи. Как можно больше встречайтесь и общайтесь со школьниками, пусть они из первых уст узнают неискаженную информацию и правильно понимают, что такое патриотизм, долг и любовь к Родине», — поделился Афанасьев.

Ранее в Тюмени начали называть улицы в честь погибших на СВО земляков. Тюменцы также были представлены к государственным наградам посмертно.

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Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил медаль «За боевые заслуги» тоболяку Дмитрию Астафьеву. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня мне выпала честь передать тоболяку — участнику СВО Дмитрию Андреевичу Астафьеву государственную награду Российской Федерации — медаль „За боевые заслуги“. Низкий поклон Татьяне Егоровне и Михаилу Михайловичу, бабушке и дедушке, воспитавшим героя», — рассказал Афанасьев. Градоначальник посоветовал Дмитрию Астафьеву общаться с молодежью и воспитывать в школьниках патриотизм. «На вас, Дмитрий, лежит важная миссия по воспитанию нашей молодежи. Как можно больше встречайтесь и общайтесь со школьниками, пусть они из первых уст узнают неискаженную информацию и правильно понимают, что такое патриотизм, долг и любовь к Родине», — поделился Афанасьев. Ранее в Тюмени начали называть улицы в честь погибших на СВО земляков. Тюменцы также были представлены к государственным наградам посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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