Мэр из Тюменской области наградил медалью участника СВО

Мэр Тобольска Максим Афанасьев наградил земляка медалью «За боевые заслуги» на СВО

Тоболяк, участвовавший в СВО, удостоился государственной награды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил медаль «За боевые заслуги» тоболяку Дмитрию Астафьеву. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня мне выпала честь передать тоболяку — участнику СВО Дмитрию Андреевичу Астафьеву государственную награду Российской Федерации — медаль „За боевые заслуги“. Низкий поклон Татьяне Егоровне и Михаилу Михайловичу, бабушке и дедушке, воспитавшим героя», — рассказал Афанасьев.

Градоначальник посоветовал Дмитрию Астафьеву общаться с молодежью и воспитывать в школьниках патриотизм. «На вас, Дмитрий, лежит важная миссия по воспитанию нашей молодежи. Как можно больше встречайтесь и общайтесь со школьниками, пусть они из первых уст узнают неискаженную информацию и правильно понимают, что такое патриотизм, долг и любовь к Родине», — поделился Афанасьев.

Ранее в Тюмени начали называть улицы в честь погибших на СВО земляков. Тюменцы также были представлены к государственным наградам посмертно.