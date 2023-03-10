В Екатеринбург завезли тонны зараженных апельсинов из Турции

Апельсины заражены красной померанцевой щитовкой, но безопасны для людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на прилавки магазинов поступило семь тонн зараженных апельсинов, которые разрешили продавать специалисты Россельхознадзора. Вся поставка приехала на Урал из Турции. Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

«9 марта текущего года при досмотре плодоовощной продукции сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр“ в партии апельсинов объемом семь тонн происхождением Турция обнаружили карантинного вредителя», — сообщают представители ведомства. Во фруктах они нашли красную померанцевую щитовку.

По словам специалистов, данный вредитель не представляет опасности для людей. В связи с этим, продукцию разрешили реализовать на территории Свердловской области.

Ранее Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии. Яблоки были заражены калифорнийской щитовкой.