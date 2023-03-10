В Екатеринбург завезли тонны зараженных апельсинов из Турции

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Апельсины заражены красной померанцевой щитовкой, но безопасны для людей Фото:

В Екатеринбурге на прилавки магазинов поступило семь тонн зараженных апельсинов, которые разрешили продавать специалисты Россельхознадзора. Вся поставка приехала на Урал из Турции. Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

«9 марта текущего года при досмотре плодоовощной продукции сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр“ в партии апельсинов объемом семь тонн происхождением Турция обнаружили карантинного вредителя», — сообщают представители ведомства. Во фруктах они нашли красную померанцевую щитовку.

По словам специалистов, данный вредитель не представляет опасности для людей. В связи с этим, продукцию разрешили реализовать на территории Свердловской области.

Ранее Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии. Яблоки были заражены калифорнийской щитовкой.

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В Екатеринбурге на прилавки магазинов поступило семь тонн зараженных апельсинов, которые разрешили продавать специалисты Россельхознадзора. Вся поставка приехала на Урал из Турции. Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. «9 марта текущего года при досмотре плодоовощной продукции сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр“ в партии апельсинов объемом семь тонн происхождением Турция обнаружили карантинного вредителя», — сообщают представители ведомства. Во фруктах они нашли красную померанцевую щитовку. По словам специалистов, данный вредитель не представляет опасности для людей. В связи с этим, продукцию разрешили реализовать на территории Свердловской области. Ранее Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии. Яблоки были заражены калифорнийской щитовкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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