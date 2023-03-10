Два представителя RCC вошли в мировой рейтинг боксеров

Боксеры из RCC Boxing Promotions считаются одними из лучших спортсменов мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третьей место, второй — 36-е. Об этом URA.RU сообщили в компании RCC.

«Сайт Boxrec, признанный Ассоциацией боксерских комиссий, обновил мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. Два боксера RCC Boxing Promotions вошли в топ-50 и еще один — в топ-100», — рассказали в компании.

В рейтинге 50 лучших боксеров Дмитрий Бивол занял третью позицию, при этом в России он считается номером один, Магомед Курбанов идет на 36-м, а в России занимает вторую строчку. «Чемпион мира IBF Шавкат Рахимов расположился на 69-й позиции, а в Таджикистане — на первой», — заявили в RCC, упоминая топ-100.

Ранее в Екатеринбурге прошел бой между «Лысым хищником» Магомедом Исмаиловым, который победил Ивана Штырковак». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС).