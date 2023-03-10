Два представителя RCC вошли в мировой рейтинг боксеров

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Боксеры из RCC Boxing Promotions считаются одними из лучших спортсменов мира Фото:

Боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третьей место, второй — 36-е. Об этом URA.RU сообщили в компании RCC.

«Сайт Boxrec, признанный Ассоциацией боксерских комиссий, обновил мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. Два боксера RCC Boxing Promotions вошли в топ-50 и еще один — в топ-100», — рассказали в компании.

В рейтинге 50 лучших боксеров Дмитрий Бивол занял третью позицию, при этом в России он считается номером один, Магомед Курбанов идет на 36-м, а в России занимает вторую строчку. «Чемпион мира IBF Шавкат Рахимов расположился на 69-й позиции, а в Таджикистане — на первой», — заявили в RCC, упоминая топ-100.

Ранее в Екатеринбурге прошел бой между «Лысым хищником» Магомедом Исмаиловым, который победил Ивана Штырковак». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС).

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Боксеры Дмитрий Бивол и Магомед Курбанов вошли в мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий от сайта Boxrec. Один из них занял третьей место, второй — 36-е. Об этом URA.RU сообщили в компании RCC. «Сайт Boxrec, признанный Ассоциацией боксерских комиссий, обновил мировой рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. Два боксера RCC Boxing Promotions вошли в топ-50 и еще один — в топ-100», — рассказали в компании. В рейтинге 50 лучших боксеров Дмитрий Бивол занял третью позицию, при этом в России он считается номером один, Магомед Курбанов идет на 36-м, а в России занимает вторую строчку. «Чемпион мира IBF Шавкат Рахимов расположился на 69-й позиции, а в Таджикистане — на первой», — заявили в RCC, упоминая топ-100. Ранее в Екатеринбурге прошел бой между «Лысым хищником» Магомедом Исмаиловым, который победил Ивана Штырковак». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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