«Лысый хищник» Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова, более известного как «Уральский Халк». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Поединок в ДИВСе завершился победой Исмаилова, передает корреспондент URA.RU. Спортсмены соревновались по правилам бокса в рамках RCC Boxing Promotions.
Для «Уральского Халка» этот поединок был боем-реваншем, однако тогда встреча проходила по правилам смешанных единоборств. Бойцы ранее встречались в 2020 году, тогда победу одержал Исмаилов.
Ранее URA.RU сообщало, что для боя изменили площадку ДИВСа до неузнаваемости. Для зрителей аналог Колизея как в Древнем Риме, чтобы поединок прошел в атмосфере гладиаторов.
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