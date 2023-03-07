07 марта 2023

«Лысый хищник» Исмаилов победил Штыркова в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Иван Штырков проиграл Магомеду Исмаилову Фото:

«Лысый хищник» Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова, более известного как «Уральский Халк». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Поединок в ДИВСе завершился победой Исмаилова, передает корреспондент URA.RU. Спортсмены соревновались по правилам бокса в рамках RCC Boxing Promotions.

Для «Уральского Халка» этот поединок был боем-реваншем, однако тогда встреча проходила по правилам смешанных единоборств. Бойцы ранее встречались в 2020 году, тогда победу одержал Исмаилов.

Ранее URA.RU сообщало, что для боя изменили площадку ДИВСа до неузнаваемости. Для зрителей аналог Колизея как в Древнем Риме, чтобы поединок прошел в атмосфере гладиаторов.

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«Лысый хищник» Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова, более известного как «Уральский Халк». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. Поединок в ДИВСе завершился победой Исмаилова, передает корреспондент URA.RU. Спортсмены соревновались по правилам бокса в рамках RCC Boxing Promotions. Для «Уральского Халка» этот поединок был боем-реваншем, однако тогда встреча проходила по правилам смешанных единоборств. Бойцы ранее встречались в 2020 году, тогда победу одержал Исмаилов. Ранее URA.RU сообщало, что для боя изменили площадку ДИВСа до неузнаваемости. Для зрителей аналог Колизея как в Древнем Риме, чтобы поединок прошел в атмосфере гладиаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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