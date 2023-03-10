Свердловский пиарщик устроил дрифт на «буханке» в зоне СВО. Видео

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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Екатеринбургский пиарщик Платон Маматов с другом разогнали УАЗ СГР до 120 км/час Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал на видео, как УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») разгоняется до 120 км/час в зоне проведения спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. Маматов ушел добровольцем на спецоперацию и получил там военно-учетную специальность — рядовой-стрелок.

«А это мой друг Манц. Он ведет УАЗ-„буханку“ со скоростью 120 км/час. Мне кажется, это абсолютный мировой рекорд, и мы можем в Книгу рекордов Гиннесса попасть. Потому что никто и никогда еще не разгонял „буханку“ до таких скоростей. И это не предел», — сказал Маматов на видео, которое выложил в соцсеть.

Ранее Маматов доставил машины со снаряжением к бойцам в зону СВО. Один автомобиль — от уральских «Товарищей», второй — от Рустама Хамзина (ГК «Стройтехимпорт») и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова.

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Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов показал на видео, как УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») разгоняется до 120 км/час в зоне проведения спецоперации. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. Маматов ушел добровольцем на спецоперацию и получил там военно-учетную специальность — рядовой-стрелок. «А это мой друг Манц. Он ведет УАЗ-„буханку“ со скоростью 120 км/час. Мне кажется, это абсолютный мировой рекорд, и мы можем в Книгу рекордов Гиннесса попасть. Потому что никто и никогда еще не разгонял „буханку“ до таких скоростей. И это не предел», — сказал Маматов на видео, которое выложил в соцсеть. Ранее Маматов доставил машины со снаряжением к бойцам в зону СВО. Один автомобиль — от уральских «Товарищей», второй — от Рустама Хамзина (ГК «Стройтехимпорт») и российского сенатора от Югры Эдуарда Исакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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