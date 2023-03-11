В Челябинске отключат светофор в районе остановки «Зоопарк»

Светофор отключат с 10 часов утра и до окончания работ
В Челябинске 13 марта отключат светофор в районе остановки «Зоопарк». Информация об этом распространяется в соцсетях.
«Завтра, 13 марта, планируется отключение светофора по улице Труда в районе остановки „Зоопарк“. Светофор отключат с 10:00 до окончания работ», — сообщил telegram-канал газеты «Вечерний Челябинск».
Как сообщало вчера, 11 марта, URA.RU, водитель, мужчина 1971 года рождения, на автомобиле «Шкода», не справился с управлением и врезался в забор зоопарка. Водитель не пострадал, забор и автомобиль были повреждены.
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