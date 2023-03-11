11 марта 2023
10 марта 2023

В Челябинске отключат светофор в районе остановки «Зоопарк»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, стоп
Светофор отключат с 10 часов утра и до окончания работ Фото:

В Челябинске 13 марта отключат светофор в районе остановки «Зоопарк». Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Завтра, 13 марта, планируется отключение светофора по улице Труда в районе остановки „Зоопарк“. Светофор отключат с 10:00 до окончания работ», — сообщил telegram-канал газеты «Вечерний Челябинск».

Как сообщало вчера, 11 марта, URA.RU, водитель, мужчина 1971 года рождения, на автомобиле «Шкода», не справился с управлением и врезался в забор зоопарка. Водитель не пострадал, забор и автомобиль были повреждены.

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В Челябинске 13 марта отключат светофор в районе остановки «Зоопарк». Информация об этом распространяется в соцсетях. «Завтра, 13 марта, планируется отключение светофора по улице Труда в районе остановки „Зоопарк“. Светофор отключат с 10:00 до окончания работ», — сообщил telegram-канал газеты «Вечерний Челябинск». Как сообщало вчера, 11 марта, URA.RU, водитель, мужчина 1971 года рождения, на автомобиле «Шкода», не справился с управлением и врезался в забор зоопарка. Водитель не пострадал, забор и автомобиль были повреждены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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