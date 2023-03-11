11 марта 2023

В Екатеринбург ввезли опасную продукцию из Таджикистана

В аэропорту Кольцово нашли опасный мед у пассажиров из Худжанда
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка выходного дня на Площади 1905 года. Екатеринбург , мед, рынок
Всю продукцию изъяли и уничтожили Фото:

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Худжанда (Таджикистан) во время осмотра багажа изъяли мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Всю продукцию уничтожили 11 марта, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана нашли мед домашнего приготовления, запрещенного к ввозу. Продукцию изъяли и уничтожили», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, понесли наказание. Они привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

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В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Худжанда (Таджикистан) во время осмотра багажа изъяли мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Всю продукцию уничтожили 11 марта, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана нашли мед домашнего приготовления, запрещенного к ввозу. Продукцию изъяли и уничтожили», — говорится в сообщении ведомства. Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, понесли наказание. Они привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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