В Екатеринбург ввезли опасную продукцию из Таджикистана

В аэропорту Кольцово нашли опасный мед у пассажиров из Худжанда

Всю продукцию изъяли и уничтожили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Худжанда (Таджикистан) во время осмотра багажа изъяли мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Всю продукцию уничтожили 11 марта, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана нашли мед домашнего приготовления, запрещенного к ввозу. Продукцию изъяли и уничтожили», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, понесли наказание. Они привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.