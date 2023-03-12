В ХМАО девушка при расставании обокрала любовника

Девушка надеялась, что любовник простит кражу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО 24-летняя югорчанка может лишиться свободы из-за того, что обокрала любовника при расставании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

«Поступило сообщение от мужчины 1984 года рождения по факту хищения денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена и задержана подозреваемая. Ей оказалась девушка потерпевшего 1998 года рождения. Злоумышленница пояснила, что намеревалась прекратить общение с мужчиной, но напоследок решила украсть у него деньги», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, подозреваемая перевела себе на счет 14 тысяч рублей с карты любовника, когда тот уснул после совместной вечеринки. «Денежные средства она сняла через банкомат. Деньги потратила на личные нужды и закрыла долговые обязательства. Девушка рассчитывала, что потерпевший не будет обращаться в полицию и простит ей данное деяние», — добавили в пресс-службе.

По факту случившегося в отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажирка поезда из ХМАО отомстила шумному попутчику, выбросив его телефон. Женщина похитила телефон у своего соседа по вагону и выбросила в мусорный бак из мести за слишком шумное поведение мужчины. За содеянное в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».