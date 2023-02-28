Пассажирка поезда из ХМАО отомстила шумному попутчику, выбросив его телефон

01 марта 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Пассажир поезда «Нижневартовск-Пенза» лишился телефона из-за шумного поведения Фото: Алексей Андронов © URA.RU Пассажирка поезда «Нижневартовск- Пенза» похитила телефон у своего соседа по вагону и выбросила в мусорный бак. На сайте полиции указано, что злоумышленница совершила преступление из мести за слишком шумное поведение мужчины. «Подозреваемая возвращалась домой из Нижневартовска. На одной из станций в вагон на соседнее место сел попутчик, который вел себя шумно и мешал женщине отдыхать. Около пяти часов утра гражданка заметила, что сосед уснул и решила похитить телефон шумного пассажира: вышла из вагона во время стоянки в Тюмени и выбросила похищенный гаджет в мусорный бак», — уточняется в публикации. Потерявший телефон пассажир обратился в Тюменский линейный отдел МВД. Полицейские нашли злоумышленницу: на 59-летнюю жительницу Оренбургской области завели уголовное дело, она предстанет перед судом за кражу чужого имущества. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина украл пачку пельменей и 10 дезодорантов. Дезодоранты он продал за 800 рублей случайным прохожим.

Пассажирка поезда «Нижневартовск- Пенза» похитила телефон у своего соседа по вагону и выбросила в мусорный бак. На сайте полиции указано, что злоумышленница совершила преступление из мести за слишком шумное поведение мужчины. «Подозреваемая возвращалась домой из Нижневартовска. На одной из станций в вагон на соседнее место сел попутчик, который вел себя шумно и мешал женщине отдыхать. Около пяти часов утра гражданка заметила, что сосед уснул и решила похитить телефон шумного пассажира: вышла из вагона во время стоянки в Тюмени и выбросила похищенный гаджет в мусорный бак», — уточняется в публикации. Потерявший телефон пассажир обратился в Тюменский линейный отдел МВД. Полицейские нашли злоумышленницу: на 59-летнюю жительницу Оренбургской области завели уголовное дело, она предстанет перед судом за кражу чужого имущества. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина украл пачку пельменей и 10 дезодорантов. Дезодоранты он продал за 800 рублей случайным прохожим.