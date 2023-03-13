В Перми родственники умершего пациента требовали от больницы 20 миллионов рублей

14 марта 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с больницы расходы на погребение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми родственники умершего в больнице пациента потребовали взыскать с медучреждения 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на погребение. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда города Перми. «Истцы обратились в суд с иском к больнице о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. По мнению истцов, пациенту была оказана некачественная медицинская помощь, что привело к смерти. Каждый истец потребовал компенсацию в размере 5 000 000 рублей каждому. Также женой умершего понесены расходы на погребение в размере 594 107 рублей», — говорится в документе. Решением суда от 27 декабря 2022 года с больницы было взыскано 1 200 000 рублей компенсации морального вреда каждому члену семьи и 1 500 000 рублей жене умершего. На данный момент суд решил взыскать с больницы расходы на погребение в размере 272 157 рублей и отказать в удовлетворении остальной части требований.

В Перми родственники умершего в больнице пациента потребовали взыскать с медучреждения 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на погребение. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда города Перми. «Истцы обратились в суд с иском к больнице о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. По мнению истцов, пациенту была оказана некачественная медицинская помощь, что привело к смерти. Каждый истец потребовал компенсацию в размере 5 000 000 рублей каждому. Также женой умершего понесены расходы на погребение в размере 594 107 рублей», — говорится в документе. Решением суда от 27 декабря 2022 года с больницы было взыскано 1 200 000 рублей компенсации морального вреда каждому члену семьи и 1 500 000 рублей жене умершего. На данный момент суд решил взыскать с больницы расходы на погребение в размере 272 157 рублей и отказать в удовлетворении остальной части требований.