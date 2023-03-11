На участке расположен водоем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) на территории СНТ «Старожил-1» за 8,5 миллионов рублей продается дом на участке 33 сотки площадью 252 кв. м. с банкетным залом и водоемом. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается двухэтажный дом в самом благоустроенном кооперативе „Старожил-1“ в направлении Дорожного. Дом 252 м² расположен на трех участках, общей площадью 33 сотки. В парковой зоне отдельно стоящий большой холл-зал на 100 человек для мероприятий (коптильная, тандыр, мангал, русская печь), водоем. Цена за все 8 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Собственник готов рассмотреть варианты обмена на квартиры или коммерческую недвижимость. При этом за аналогичную стоимость, по данным объявлений на портале Avito в Сургуте (ХМАО) можно приобрести трехкомнатную квартиру.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу база отдыха на берегу озера за 20 миллионов рублей. На территории есть баня, дом для персонала, шатер, площадка для волейбола и три отапливаемых гостевых домика.

Дом соединен с банкетным залом переходом Фото: портал Avito