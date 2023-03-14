В Кремле оценили перспективы разговора Путина и Трампа

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В Кремле оценили перспективу разговора президента РФ Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В период, когда США возглавлял Дональд Трамп, общение президентов России и Соединенных Штатов было «более насыщенным». Что касается перспективы нового разговора российского лидера Владимира Путина с американским политиком, говорить рано, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока об этом (о разговоре двух президентов — прим. URA.RU) предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет нет. В целом, сейчас на высшем уровне контактов с Вашингтоном нет. Остаются больше технические каналы для общения, но отношения находятся в низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не без вопросов», — отметил Песков.

Бывший президент США Дональд Трамп, который решил вновь бороться за этот пост, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом Путиным. При этом он выступает против смены власти в России и, напротив, за «смену режима в США».

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В период, когда США возглавлял Дональд Трамп, общение президентов России и Соединенных Штатов было «более насыщенным». Что касается перспективы нового разговора российского лидера Владимира Путина с американским политиком, говорить рано, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока об этом (о разговоре двух президентов — прим. URA.RU) предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет нет. В целом, сейчас на высшем уровне контактов с Вашингтоном нет. Остаются больше технические каналы для общения, но отношения находятся в низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не без вопросов», — отметил Песков. Бывший президент США Дональд Трамп, который решил вновь бороться за этот пост, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом Путиным. При этом он выступает против смены власти в России и, напротив, за «смену режима в США».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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