В Кремле оценили перспективы разговора Путина и Трампа

14 марта 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В Кремле оценили перспективу разговора президента РФ Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В период, когда США возглавлял Дональд Трамп, общение президентов России и Соединенных Штатов было «более насыщенным». Что касается перспективы нового разговора российского лидера Владимира Путина с американским политиком, говорить рано, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока об этом (о разговоре двух президентов — прим. URA.RU) предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет нет. В целом, сейчас на высшем уровне контактов с Вашингтоном нет. Остаются больше технические каналы для общения, но отношения находятся в низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не без вопросов», — отметил Песков. Бывший президент США Дональд Трамп, который решил вновь бороться за этот пост, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом Путиным. При этом он выступает против смены власти в России и, напротив, за «смену режима в США».

В период, когда США возглавлял Дональд Трамп, общение президентов России и Соединенных Штатов было «более насыщенным». Что касается перспективы нового разговора российского лидера Владимира Путина с американским политиком, говорить рано, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока об этом (о разговоре двух президентов — прим. URA.RU) предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет нет. В целом, сейчас на высшем уровне контактов с Вашингтоном нет. Остаются больше технические каналы для общения, но отношения находятся в низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не без вопросов», — отметил Песков. Бывший президент США Дональд Трамп, который решил вновь бороться за этот пост, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом Путиным. При этом он выступает против смены власти в России и, напротив, за «смену режима в США».