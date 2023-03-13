13 марта 2023

Бастрыкин потребовал доклад из-за непредоставления жилья пермской сироте с пятью детьми

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Главе СК Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки из-за непредоставления жилья пермской сироте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проучил предоставить ему доклад о непредоставлении жилья пермячке, которая имеет статус ребенка-сироты и одна воспитывает пятерых детей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.

«Региональным СУ СК проводится проверка по факту непредоставления жилья жительнице Пермского края, воспитывающей пятерых детей и являющейся сиротой. Денис Головкин представит доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах председателю СК Александру Бастрыкину», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ писали, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной. Сейчас пермячка вместе со своими детьми проживает в коммунальной квартире.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проучил предоставить ему доклад о непредоставлении жилья пермячке, которая имеет статус ребенка-сироты и одна воспитывает пятерых детей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. «Региональным СУ СК проводится проверка по факту непредоставления жилья жительнице Пермского края, воспитывающей пятерых детей и являющейся сиротой. Денис Головкин представит доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах председателю СК Александру Бастрыкину», — сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ писали, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной. Сейчас пермячка вместе со своими детьми проживает в коммунальной квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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