Бастрыкин потребовал доклад из-за непредоставления жилья пермской сироте с пятью детьми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проучил предоставить ему доклад о непредоставлении жилья пермячке, которая имеет статус ребенка-сироты и одна воспитывает пятерых детей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.
«Региональным СУ СК проводится проверка по факту непредоставления жилья жительнице Пермского края, воспитывающей пятерых детей и являющейся сиротой. Денис Головкин представит доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах председателю СК Александру Бастрыкину», — сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ писали, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной. Сейчас пермячка вместе со своими детьми проживает в коммунальной квартире.
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