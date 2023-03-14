Глава пермского минэкономразвития ответил на претензии КСП

Министр экономразвития Пермского края поспорил с главой КСП о мерах поддержки бизнеса

Эдуард Соснин готов поддерживать любой бизнес Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин прокомментировал URA.RU претензии контрольно-счетной палаты региона по поводу выдачи кредитов бизнесменам, которые не зарегистрированы в Прикамье. Глава КСП заявлял, что пермские власти помогают предпринимателям, которые в итоге платят налоги в других регионах. По словам Соснина, деньги, полученные бизнесом, не из пермского бюджета, а лишь выданы под гарантии пермских властей.

«КСП проверяла данные не по выданным кредитам, а по поручительствам за кредиты предпринимателей. Действительно были случаи, когда предприниматели, которые оформлены в других регионах, обращались в банки Пермского края. Они обращаются за поручительством в Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства Пермского края. Запрета у корпорации на помощь нет. Тем более гарантия эта платная», — пояснил Соснин.

Ранее глава КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщал депутатам законодательного собрания, что в 2022 году 20 организаций, которые не зарегистрированы на территории Прикамья, получили кредиты от пермской Корпорации развития МСП. По его словам, эта практика не согласуется с концепцией поддержки местного бизнеса, который платит налоги в родном регионе.