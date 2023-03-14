14 марта 2023

В городе-спутнике Челябинска продается торговый комплекс за 60 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , верхняя одежда, магазин, обувь, торговый отдел
В Коркино продается ТК, где продают одежду и промтовары Фото:

В Коркино Челябинской области продается торговый комплекс за 60 млн рублей. На сайте объявлений «Авито» сообщается, что здание площадью 1 196 квадратных метров находится на улице Сакко и Ванцетти, дом 91.

«Продается торговый комплекс из двух этажей (первый этаж и цокольный). Здание в центре города, рядом большая стоянка. Все площади заняты под торговлю одеждой и промышленными товарами», — говорится в объявлении.

На сайте указано, что в помещении возможно размещение магазина торговой сети «Магнит». На первый и цокольный этажи есть отдельные входные группы.

Торговый комплекс расположен в двухэтажном здании
Фото:
Торговые площади заполнены арендаторами
Фото:

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В Коркино Челябинской области продается торговый комплекс за 60 млн рублей. На сайте объявлений «Авито» сообщается, что здание площадью 1 196 квадратных метров находится на улице Сакко и Ванцетти, дом 91. «Продается торговый комплекс из двух этажей (первый этаж и цокольный). Здание в центре города, рядом большая стоянка. Все площади заняты под торговлю одеждой и промышленными товарами», — говорится в объявлении. На сайте указано, что в помещении возможно размещение магазина торговой сети «Магнит». На первый и цокольный этажи есть отдельные входные группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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