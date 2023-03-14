В Коркино продается ТК, где продают одежду и промтовары
В Коркино Челябинской области продается торговый комплекс за 60 млн рублей. На сайте объявлений «Авито» сообщается, что здание площадью 1 196 квадратных метров находится на улице Сакко и Ванцетти, дом 91.
«Продается торговый комплекс из двух этажей (первый этаж и цокольный). Здание в центре города, рядом большая стоянка. Все площади заняты под торговлю одеждой и промышленными товарами», — говорится в объявлении.
На сайте указано, что в помещении возможно размещение магазина торговой сети «Магнит». На первый и цокольный этажи есть отдельные входные группы.
Торговый комплекс расположен в двухэтажном здании
Торговые площади заполнены арендаторами
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