В городе-спутнике Челябинска продается торговый комплекс за 60 млн рублей. Фото

15 марта 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В Коркино продается ТК, где продают одежду и промтовары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Коркино Челябинской области продается торговый комплекс за 60 млн рублей. На сайте объявлений «Авито» сообщается, что здание площадью 1 196 квадратных метров находится на улице Сакко и Ванцетти, дом 91. «Продается торговый комплекс из двух этажей (первый этаж и цокольный). Здание в центре города, рядом большая стоянка. Все площади заняты под торговлю одеждой и промышленными товарами», — говорится в объявлении. На сайте указано, что в помещении возможно размещение магазина торговой сети «Магнит». На первый и цокольный этажи есть отдельные входные группы. Торговый комплекс расположен в двухэтажном здании Фото: сервис Avito Торговые площади заполнены арендаторами Фото: сервис Avito

В Коркино Челябинской области продается торговый комплекс за 60 млн рублей. На сайте объявлений «Авито» сообщается, что здание площадью 1 196 квадратных метров находится на улице Сакко и Ванцетти, дом 91. «Продается торговый комплекс из двух этажей (первый этаж и цокольный). Здание в центре города, рядом большая стоянка. Все площади заняты под торговлю одеждой и промышленными товарами», — говорится в объявлении. На сайте указано, что в помещении возможно размещение магазина торговой сети «Магнит». На первый и цокольный этажи есть отдельные входные группы.