Daily Mail: в Британии паникуют после решения Путина вооружить армию «Посейдонами»

15 марта 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Потенциально торпеды «Посейдон» могут потопить Лондон или Нью-Йорк, сообщают эксперты Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Международные военные эксперты предполагают, что ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить прибрежные города Великобритании. Так они отреагировали на распоряжение президента РФ Владимира Путина вооружить передовыми ракетами Военно-морской флот. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Если бы Россия запустила „Посейдон“ со своей подводной лодки и торпеда взорвалась, например, в устье Темзы, приливная волна поднялась бы с поверхности воды и уничтожила бы Лондон», — предполагают ученые. Эксперт по ядерному оружию, профессор Эндрю Футтер уточняет, что если «Посейдон» будет вооружен большой мегатонной боеголовкой, это, несомненно, нанесет значительный ущерб. «Реальность такова, что мощный мегатонный взрыв, даже в воде, был бы очень разрушительным», — пояснил он британскому изданию. В свою очередь эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон обращает внимание, что «Посейдон» уничтожит любые города, близкие к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк. «Посейдон» также может вызвать цунами. Ранее в Британии уже заявляли, что торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО. Указ президента РФ Владимира Путина об оснащении армии торпедами «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор США от республиканцев Роджер Уикер заявил, что ядерному вооружению России в мире нет равных, пишет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международные военные эксперты предполагают, что ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить прибрежные города Великобритании. Так они отреагировали на распоряжение президента РФ Владимира Путина вооружить передовыми ракетами Военно-морской флот. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Если бы Россия запустила „Посейдон“ со своей подводной лодки и торпеда взорвалась, например, в устье Темзы, приливная волна поднялась бы с поверхности воды и уничтожила бы Лондон», — предполагают ученые. Эксперт по ядерному оружию, профессор Эндрю Футтер уточняет, что если «Посейдон» будет вооружен большой мегатонной боеголовкой, это, несомненно, нанесет значительный ущерб. «Реальность такова, что мощный мегатонный взрыв, даже в воде, был бы очень разрушительным», — пояснил он британскому изданию. В свою очередь эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон обращает внимание, что «Посейдон» уничтожит любые города, близкие к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк. «Посейдон» также может вызвать цунами. Ранее в Британии уже заявляли, что торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО. Указ президента РФ Владимира Путина об оснащении армии торпедами «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор США от республиканцев Роджер Уикер заявил, что ядерному вооружению России в мире нет равных, пишет MK.RU.