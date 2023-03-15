Пермякам предлагают бесплатно жить в коттедже и зарабатывать 600 тысяч

16 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Зарплату в 600 тысяч предлагают сотрудникам без опыта работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ищущим работу пермякам предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков комплектов постельного белья и средств личной гигиены для пассажирских поездов. Трудиться необходимо вахтовым методом на крупном складе в Москве. За 120 смен работодатель обещает заплатить 600 тысяч рублей, а также обеспечить бесплатное проживание, в том числе в коттедже. Как рассказала URA.RU менеджер отдела кадров, для трудоустройства нужно заранее записаться на личное собеседование. «Сообщаете фамилию, имя и отчество, место прописки и дату приезда в московский офис. Мы вас предварительно записываем. До столицы добираетесь сами. Работа предполагает упаковку продукции в тару, в том числе одеяла, подушки, пледы, средства личной гигиены для поездов. Такие вакансии имеются. Зарплата составляет пять тысяч рублей за смену, можете выбрать вахту в 120 смен, таким образом ваша зарплата за эти смены составит 600 тысяч. Если нужно жилье, обеспечим бесплатное проживание в квартирах и коттеджах», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что соискателям с опытом работодатель готов платить семь тысяч рублей за смену. Кроме того, при предъявлении билета сотрудникам компенсируют проезд из Перми до Москвы, а также обеспечат бесплатным питанием за счет компании. Для мужчин и женщин условия одинаковые, трудоустройство также предлагают семейным парам. Сроки отдыха между вахтами сотрудники определяют самостоятельно. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут зарабатывать 300 тысяч, занимаясь упаковкой и погрузкой товара на московском складе электроники и бытовой техники. Работодатель обещает предоставить сотрудникам бесплатные обеды, жилье и униформу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ищущим работу пермякам предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков комплектов постельного белья и средств личной гигиены для пассажирских поездов. Трудиться необходимо вахтовым методом на крупном складе в Москве. За 120 смен работодатель обещает заплатить 600 тысяч рублей, а также обеспечить бесплатное проживание, в том числе в коттедже. Как рассказала URA.RU менеджер отдела кадров, для трудоустройства нужно заранее записаться на личное собеседование. «Сообщаете фамилию, имя и отчество, место прописки и дату приезда в московский офис. Мы вас предварительно записываем. До столицы добираетесь сами. Работа предполагает упаковку продукции в тару, в том числе одеяла, подушки, пледы, средства личной гигиены для поездов. Такие вакансии имеются. Зарплата составляет пять тысяч рублей за смену, можете выбрать вахту в 120 смен, таким образом ваша зарплата за эти смены составит 600 тысяч. Если нужно жилье, обеспечим бесплатное проживание в квартирах и коттеджах», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что соискателям с опытом работодатель готов платить семь тысяч рублей за смену. Кроме того, при предъявлении билета сотрудникам компенсируют проезд из Перми до Москвы, а также обеспечат бесплатным питанием за счет компании. Для мужчин и женщин условия одинаковые, трудоустройство также предлагают семейным парам. Сроки отдыха между вахтами сотрудники определяют самостоятельно. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут зарабатывать 300 тысяч, занимаясь упаковкой и погрузкой товара на московском складе электроники и бытовой техники. Работодатель обещает предоставить сотрудникам бесплатные обеды, жилье и униформу.