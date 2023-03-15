15 марта 2023

В Сатке разобранный ледовый городок выбросили на берег пруда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок в городе Сатка, Челябинская область, ледовый городок, дед мороз
Куски ледового городка жители обнаружили на берегу и льду Каргинского пруда Фото:

В Сатке Челябинской области мусор после демонтажа ледового городка подрядчик выбросил на берег Каргинского пруда. Груды льда лежат на территории пешей тропы, по которой ходят люди, и на замерзшем пруду.

«Люди рассказали о том, что мусор после демонтажа ледового городка оказался на территории Каргинского пруда. Горы льда лежат на территории дорожки и на льду пруда», — сообщается портале «Говорит Сатка».

Портал обратился за комментарием к руководителю управления по охране окружающей среды администрации района Елене Соловьевой. Она сообщила, что мусор на пруд вывез подрядчик.

«Виновник — подрядчик, будет обязан устранить нарушения. Сейчас он убирает со льда мусор, деревяшки и другие отходы. Остальной мусор будет убран после оттаивания льда. Информация о нарушениях будет предоставлена в контрольно-надзорные органы», — цитирует Соловьеву новостной портал.

Кроме того, руководитель управления сообщила порталу, что попросила у управления ЖКХ и управления благоустройства, чтобы в следующем году были организованы площадки для размещения льда после демонтажа ледовых городков. Информация по выявленным нарушениям будет предоставлена в контрольно-надзорные органы.

Кроме выброшенного льда на берегу оказались деревяшки и прочий строительный мусор
Фото:

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В Сатке Челябинской области мусор после демонтажа ледового городка подрядчик выбросил на берег Каргинского пруда. Груды льда лежат на территории пешей тропы, по которой ходят люди, и на замерзшем пруду. «Люди рассказали о том, что мусор после демонтажа ледового городка оказался на территории Каргинского пруда. Горы льда лежат на территории дорожки и на льду пруда», — сообщается портале «Говорит Сатка». Портал обратился за комментарием к руководителю управления по охране окружающей среды администрации района Елене Соловьевой. Она сообщила, что мусор на пруд вывез подрядчик. «Виновник — подрядчик, будет обязан устранить нарушения. Сейчас он убирает со льда мусор, деревяшки и другие отходы. Остальной мусор будет убран после оттаивания льда. Информация о нарушениях будет предоставлена в контрольно-надзорные органы», — цитирует Соловьеву новостной портал. Кроме того, руководитель управления сообщила порталу, что попросила у управления ЖКХ и управления благоустройства, чтобы в следующем году были организованы площадки для размещения льда после демонтажа ледовых городков. Информация по выявленным нарушениям будет предоставлена в контрольно-надзорные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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