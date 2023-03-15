Куски ледового городка жители обнаружили на берегу и льду Каргинского пруда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке Челябинской области мусор после демонтажа ледового городка подрядчик выбросил на берег Каргинского пруда. Груды льда лежат на территории пешей тропы, по которой ходят люди, и на замерзшем пруду.

«Люди рассказали о том, что мусор после демонтажа ледового городка оказался на территории Каргинского пруда. Горы льда лежат на территории дорожки и на льду пруда», — сообщается портале «Говорит Сатка».

Портал обратился за комментарием к руководителю управления по охране окружающей среды администрации района Елене Соловьевой. Она сообщила, что мусор на пруд вывез подрядчик.

«Виновник — подрядчик, будет обязан устранить нарушения. Сейчас он убирает со льда мусор, деревяшки и другие отходы. Остальной мусор будет убран после оттаивания льда. Информация о нарушениях будет предоставлена в контрольно-надзорные органы», — цитирует Соловьеву новостной портал.

Кроме того, руководитель управления сообщила порталу, что попросила у управления ЖКХ и управления благоустройства, чтобы в следующем году были организованы площадки для размещения льда после демонтажа ледовых городков. Информация по выявленным нарушениям будет предоставлена в контрольно-надзорные органы.