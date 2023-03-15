В Екатеринбурге сносят здание УралНИИАС под строительство небоскреба

16 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

На месте УралНИИАС построят многоквартирный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начали сносить здания УралНИИАС, которое находится на Блюхера, 26. На огороженной забором территории уже работает спецтехника. Об этом рассказали читатели URA.RU. На его месте планируется строительство многоквартирного дома. «Территорию УралНИИАС огородили. Сегодня там работает спецтехника. По факту начался снос здания», — делятся читатели агентства. Ранее СМИ писали, что общественные обсуждения проекта прошли еще в 2021 года. Жители квартала Мира — Блюхера — Комсомольская — Академическая были против проекта. Однако в мэрии большинство претензий к проекту отвергли. УралНИИАС — это один из крупнейших проектных институтов Урала. Он был основан в 1953 году. Организация проектировала объекты промышленного и гражданского назначения. В 2019 году УралНИИАС реорганизовали и присоединили к «НЛМК-Инжиниринг». Именно «НЛМК-Инжиниринг» инициировала смену статуса земли под зданием с промышленной зоны на общественно-деловую.

В Екатеринбурге начали сносить здания УралНИИАС, которое находится на Блюхера, 26. На огороженной забором территории уже работает спецтехника. Об этом рассказали читатели URA.RU. На его месте планируется строительство многоквартирного дома. «Территорию УралНИИАС огородили. Сегодня там работает спецтехника. По факту начался снос здания», — делятся читатели агентства. Ранее СМИ писали, что общественные обсуждения проекта прошли еще в 2021 года. Жители квартала Мира — Блюхера — Комсомольская — Академическая были против проекта. Однако в мэрии большинство претензий к проекту отвергли. УралНИИАС — это один из крупнейших проектных институтов Урала. Он был основан в 1953 году. Организация проектировала объекты промышленного и гражданского назначения. В 2019 году УралНИИАС реорганизовали и присоединили к «НЛМК-Инжиниринг». Именно «НЛМК-Инжиниринг» инициировала смену статуса земли под зданием с промышленной зоны на общественно-деловую.