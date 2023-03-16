Управляющую компанию «Гринвича» уличили в подделке подписи

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, трц, тц, тц гринвич, иль де ботэ, закрытый бутик
«Итс Групп» представила в суд документы с подписью, подлинность которой подчерковеды поставили под сомнение Фото:

Управляющая компания «Итс Групп», которая является юридическим лицом торгового центра «Гринвич», обвинили в подделке документов для суда. Представители ресторана Friends, который снимал площади в ТЦ, заказали почерковедческую экспертизу акта приема-передачи помещения. В ее результатах указано, что кто-то подделал подпись соучредителя Friends Ивана Шабанова.

«Подпись от имени Шабанова Ивана Алексеевича в акте приема-передачи (возврата) помещения от 17 ноября 2021 года к договору аренды № IX-17F2014 от 17 сентября 2014 года выполнена не Шабановым Иваном Алексеевичем, а другим лицом с подражанием его подписи», — цитирует E1 авторов экспертизы.

Речь идет об акте приемки-передачи помещения. Он датирован 17 ноября 2021 года, хотя, утверждают представители Friends, они закрылись в «Гринвиче» еще 6 октября. В суде, который инициировала «Итс Групп» из-за ненадлежащего исполнения договора аренды, акт с подписью Шабанова всплыл. Соучредитель Friends, отрицая свою причастность, заказал почерковедческую экспертизу.

Представитель ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин в Беседе с URA.RU не стал комментировать информацию. «Не в курсе, о чем идет речь», — ответил он.

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Управляющая компания «Итс Групп», которая является юридическим лицом торгового центра «Гринвич», обвинили в подделке документов для суда. Представители ресторана Friends, который снимал площади в ТЦ, заказали почерковедческую экспертизу акта приема-передачи помещения. В ее результатах указано, что кто-то подделал подпись соучредителя Friends Ивана Шабанова. «Подпись от имени Шабанова Ивана Алексеевича в акте приема-передачи (возврата) помещения от 17 ноября 2021 года к договору аренды № IX-17F2014 от 17 сентября 2014 года выполнена не Шабановым Иваном Алексеевичем, а другим лицом с подражанием его подписи», — цитирует E1 авторов экспертизы. Речь идет об акте приемки-передачи помещения. Он датирован 17 ноября 2021 года, хотя, утверждают представители Friends, они закрылись в «Гринвиче» еще 6 октября. В суде, который инициировала «Итс Групп» из-за ненадлежащего исполнения договора аренды, акт с подписью Шабанова всплыл. Соучредитель Friends, отрицая свою причастность, заказал почерковедческую экспертизу. Представитель ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин в Беседе с URA.RU не стал комментировать информацию. «Не в курсе, о чем идет речь», — ответил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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