Управляющую компанию «Гринвича» уличили в подделке подписи

«Итс Групп» представила в суд документы с подписью, подлинность которой подчерковеды поставили под сомнение Фото: Размик Закарян © URA.RU

Управляющая компания «Итс Групп», которая является юридическим лицом торгового центра «Гринвич», обвинили в подделке документов для суда. Представители ресторана Friends, который снимал площади в ТЦ, заказали почерковедческую экспертизу акта приема-передачи помещения. В ее результатах указано, что кто-то подделал подпись соучредителя Friends Ивана Шабанова.

«Подпись от имени Шабанова Ивана Алексеевича в акте приема-передачи (возврата) помещения от 17 ноября 2021 года к договору аренды № IX-17F2014 от 17 сентября 2014 года выполнена не Шабановым Иваном Алексеевичем, а другим лицом с подражанием его подписи», — цитирует E1 авторов экспертизы.

Речь идет об акте приемки-передачи помещения. Он датирован 17 ноября 2021 года, хотя, утверждают представители Friends, они закрылись в «Гринвиче» еще 6 октября. В суде, который инициировала «Итс Групп» из-за ненадлежащего исполнения договора аренды, акт с подписью Шабанова всплыл. Соучредитель Friends, отрицая свою причастность, заказал почерковедческую экспертизу.

Представитель ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин в Беседе с URA.RU не стал комментировать информацию. «Не в курсе, о чем идет речь», — ответил он.