В Екатеринбурге на месяц закроют дорогу из-за строительства трамвайной ветки

17 марта 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Часть улицы Академика Вонсовского будет закрыта с 29 марта по 23 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорожники на месяц закроют для движения транспорта часть улицы Академика Вонсовского в Краснолесье. Участок будет закрыт с 29 марта по 23 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Дорожники ограничат движение транспорта по улице Академика Вонсовского, от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина, с 29 марта по 23 апреля 2023 года», — отметили в мэрии. Причина закрытия — реконструкции улицы для строительства трамвайной линии в Академический. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

Дорожники на месяц закроют для движения транспорта часть улицы Академика Вонсовского в Краснолесье. Участок будет закрыт с 29 марта по 23 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Дорожники ограничат движение транспорта по улице Академика Вонсовского, от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина, с 29 марта по 23 апреля 2023 года», — отметили в мэрии. Причина закрытия — реконструкции улицы для строительства трамвайной линии в Академический. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.