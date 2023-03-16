16 марта 2023

В Екатеринбурге на месяц закроют дорогу из-за строительства трамвайной ветки

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, дорожное строительство, перекрытие дороги, ремонт дороги
Часть улицы Академика Вонсовского будет закрыта с 29 марта по 23 апреля Фото:

Дорожники на месяц закроют для движения транспорта часть улицы Академика Вонсовского в Краснолесье. Участок будет закрыт с 29 марта по 23 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Дорожники ограничат движение транспорта по улице Академика Вонсовского, от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина, с 29 марта по 23 апреля 2023 года», — отметили в мэрии. Причина закрытия — реконструкции улицы для строительства трамвайной линии в Академический.

Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

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Дорожники на месяц закроют для движения транспорта часть улицы Академика Вонсовского в Краснолесье. Участок будет закрыт с 29 марта по 23 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Дорожники ограничат движение транспорта по улице Академика Вонсовского, от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина, с 29 марта по 23 апреля 2023 года», — отметили в мэрии. Причина закрытия — реконструкции улицы для строительства трамвайной линии в Академический. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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