16 марта 2023

Следователь потеряла золотые часы дяди теневого мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогие часы принадлежали Александру Плотникову Фото:

В деле о пропаже в пермской полиции вещдоков на три миллиона рублей появились новые подробности. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», речь идет о золотых часах бизнесмена Александра Плотникова, который является родственником влиятельного пермского депутата, считающегося теневым мэром города, Владимира Плотникова.

«Пострадавшим от действий следователя бизнесменом является Александр Плотников — дядя депутата гордумы Перми Владимира Плотникова. В марте 2016 года в ходе обыска в его офисе были изъяты, в том числе, двое золотых часов и диктофон. Имущество так возвращено и не было», — пишет издание. По информации газеты, часы и диктофон следователь оставила в пакете в одном из кабинетов. Позже она предполагала, что его могли вынести вместе с мусором.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд признал следователя полиции виновной в потере ценностей, которые были изъяты у подозреваемых по уголовному делу. За счет государственной казны ущерб Плотникову был возмещен. С самой сотрудницы полиции суд взыскал 66 тысяч рублей.

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В деле о пропаже в пермской полиции вещдоков на три миллиона рублей появились новые подробности. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», речь идет о золотых часах бизнесмена Александра Плотникова, который является родственником влиятельного пермского депутата, считающегося теневым мэром города, Владимира Плотникова. «Пострадавшим от действий следователя бизнесменом является Александр Плотников — дядя депутата гордумы Перми Владимира Плотникова. В марте 2016 года в ходе обыска в его офисе были изъяты, в том числе, двое золотых часов и диктофон. Имущество так возвращено и не было», — пишет издание. По информации газеты, часы и диктофон следователь оставила в пакете в одном из кабинетов. Позже она предполагала, что его могли вынести вместе с мусором. Ранее URA.RU рассказывало, что суд признал следователя полиции виновной в потере ценностей, которые были изъяты у подозреваемых по уголовному делу. За счет государственной казны ущерб Плотникову был возмещен. С самой сотрудницы полиции суд взыскал 66 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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