В свердловской полиции готовят к отставке офицера, провалившего проверку генерала

Глава свердловского управления по обороту наркотиков рискует потерять должность

17 марта 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Подполковник Ивана Ергеледжи находится на контроле у руководителя, считает источник Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Начальник управления по обороту наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи может потерять должность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, у силовика возникнут дополнительные проблемы, если выяснится, что родители детей, обнаруженных возле трупов на Таганской, 91, умерли от передозировки наркотиками. «Конечно, никакой вины на Иване Алексеевиче за произошедшее нет и быть не может. Но, если экспертиза подтвердит, что пара умерла от наркотиков, то появится повод спросить руководителя, как организована кампания по противодействию наркосбыту в области. Учитывая, что к силовику и до этого были вопросы, сейчас вполне сложились условия для его отставки», — поделился мнением собеседник агентства. По его словам, управление, возглавляемое Ергеледжи, по результатам московской проверки, проводимой в конце 2022 года, получило оценку «неудовлетворительно». Ревизию возглавлял генерал Роман Зайцев, оставшийся недовольным психологическим климатом в подразделении Ергеледжи. Другой собеседник агентства выразил мнение, что в ближайшее время отставка Ергеледжи произойти не может, поскольку кадровая ситуация в главке обязывает терпимее относиться к недостаткам работы сотрудников. По словам инсайдера, на силовике лежит большая нагрузка, которую в случае увольнения Ергеледжи придется перепоручить другому руководителю, однако утвержденных претендентов на его место нет. «Не стоит забывать, что Ергеледжи, хоть и непростой человек, но хороший руководитель, который не раз приятно удивлял начальство. Чтобы расстаться с ним, нужны крепкие основания», — поделился инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. На улице Таганской, 91 в Екатеринбурге вечером 15 марта местные жители испугались криков детей, доносящихся из квартиры, и увидели, что по стояку в квартиры снизу бежит вода. Внутри квартиры нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними — двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Дети жили с умершими родителями трое суток. Мальчик открыл кран с водой, чтобы попить, затопил соседей и тем самым случайно привлек к себе внимание. Рядом с умершими родителями нашли пакет с неизвестным веществом. Силовики предполагают, что они могли умереть от наркотиков, но ждут результатов вскрытия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник управления по обороту наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи может потерять должность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, у силовика возникнут дополнительные проблемы, если выяснится, что родители детей, обнаруженных возле трупов на Таганской, 91, умерли от передозировки наркотиками. «Конечно, никакой вины на Иване Алексеевиче за произошедшее нет и быть не может. Но, если экспертиза подтвердит, что пара умерла от наркотиков, то появится повод спросить руководителя, как организована кампания по противодействию наркосбыту в области. Учитывая, что к силовику и до этого были вопросы, сейчас вполне сложились условия для его отставки», — поделился мнением собеседник агентства. По его словам, управление, возглавляемое Ергеледжи, по результатам московской проверки, проводимой в конце 2022 года, получило оценку «неудовлетворительно». Ревизию возглавлял генерал Роман Зайцев, оставшийся недовольным психологическим климатом в подразделении Ергеледжи. Другой собеседник агентства выразил мнение, что в ближайшее время отставка Ергеледжи произойти не может, поскольку кадровая ситуация в главке обязывает терпимее относиться к недостаткам работы сотрудников. По словам инсайдера, на силовике лежит большая нагрузка, которую в случае увольнения Ергеледжи придется перепоручить другому руководителю, однако утвержденных претендентов на его место нет. «Не стоит забывать, что Ергеледжи, хоть и непростой человек, но хороший руководитель, который не раз приятно удивлял начальство. Чтобы расстаться с ним, нужны крепкие основания», — поделился инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. На улице Таганской, 91 в Екатеринбурге вечером 15 марта местные жители испугались криков детей, доносящихся из квартиры, и увидели, что по стояку в квартиры снизу бежит вода. Внутри квартиры нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними — двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Дети жили с умершими родителями трое суток. Мальчик открыл кран с водой, чтобы попить, затопил соседей и тем самым случайно привлек к себе внимание. Рядом с умершими родителями нашли пакет с неизвестным веществом. Силовики предполагают, что они могли умереть от наркотиков, но ждут результатов вскрытия.