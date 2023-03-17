В свердловской полиции готовят к отставке офицера, провалившего проверку генерала

Глава свердловского управления по обороту наркотиков рискует потерять должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Подполковник Ивана Ергеледжи находится на контроле у руководителя, считает источник Фото:

Начальник управления по обороту наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи может потерять должность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, у силовика возникнут дополнительные проблемы, если выяснится, что родители детей, обнаруженных возле трупов на Таганской, 91, умерли от передозировки наркотиками.

«Конечно, никакой вины на Иване Алексеевиче за произошедшее нет и быть не может. Но, если экспертиза подтвердит, что пара умерла от наркотиков, то появится повод спросить руководителя, как организована кампания по противодействию наркосбыту в области. Учитывая, что к силовику и до этого были вопросы, сейчас вполне сложились условия для его отставки», — поделился мнением собеседник агентства.

По его словам, управление, возглавляемое Ергеледжи, по результатам московской проверки, проводимой в конце 2022 года, получило оценку «неудовлетворительно». Ревизию возглавлял генерал Роман Зайцев, оставшийся недовольным психологическим климатом в подразделении Ергеледжи.

Другой собеседник агентства выразил мнение, что в ближайшее время отставка Ергеледжи произойти не может, поскольку кадровая ситуация в главке обязывает терпимее относиться к недостаткам работы сотрудников. По словам инсайдера, на силовике лежит большая нагрузка, которую в случае увольнения Ергеледжи придется перепоручить другому руководителю, однако утвержденных претендентов на его место нет. «Не стоит забывать, что Ергеледжи, хоть и непростой человек, но хороший руководитель, который не раз приятно удивлял начальство. Чтобы расстаться с ним, нужны крепкие основания», — поделился инсайдер.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

На улице Таганской, 91 в Екатеринбурге вечером 15 марта местные жители испугались криков детей, доносящихся из квартиры, и увидели, что по стояку в квартиры снизу бежит вода. Внутри квартиры нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними — двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Дети жили с умершими родителями трое суток. Мальчик открыл кран с водой, чтобы попить, затопил соседей и тем самым случайно привлек к себе внимание. Рядом с умершими родителями нашли пакет с неизвестным веществом. Силовики предполагают, что они могли умереть от наркотиков, но ждут результатов вскрытия.

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Начальник управления по обороту наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи может потерять должность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, у силовика возникнут дополнительные проблемы, если выяснится, что родители детей, обнаруженных возле трупов на Таганской, 91, умерли от передозировки наркотиками. «Конечно, никакой вины на Иване Алексеевиче за произошедшее нет и быть не может. Но, если экспертиза подтвердит, что пара умерла от наркотиков, то появится повод спросить руководителя, как организована кампания по противодействию наркосбыту в области. Учитывая, что к силовику и до этого были вопросы, сейчас вполне сложились условия для его отставки», — поделился мнением собеседник агентства. По его словам, управление, возглавляемое Ергеледжи, по результатам московской проверки, проводимой в конце 2022 года, получило оценку «неудовлетворительно». Ревизию возглавлял генерал Роман Зайцев, оставшийся недовольным психологическим климатом в подразделении Ергеледжи. Другой собеседник агентства выразил мнение, что в ближайшее время отставка Ергеледжи произойти не может, поскольку кадровая ситуация в главке обязывает терпимее относиться к недостаткам работы сотрудников. По словам инсайдера, на силовике лежит большая нагрузка, которую в случае увольнения Ергеледжи придется перепоручить другому руководителю, однако утвержденных претендентов на его место нет. «Не стоит забывать, что Ергеледжи, хоть и непростой человек, но хороший руководитель, который не раз приятно удивлял начальство. Чтобы расстаться с ним, нужны крепкие основания», — поделился инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. На улице Таганской, 91 в Екатеринбурге вечером 15 марта местные жители испугались криков детей, доносящихся из квартиры, и увидели, что по стояку в квартиры снизу бежит вода. Внутри квартиры нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними — двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Дети жили с умершими родителями трое суток. Мальчик открыл кран с водой, чтобы попить, затопил соседей и тем самым случайно привлек к себе внимание. Рядом с умершими родителями нашли пакет с неизвестным веществом. Силовики предполагают, что они могли умереть от наркотиков, но ждут результатов вскрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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