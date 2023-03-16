Семье погибшего гранатометчика из ХМАО вручили орден Мужества

В ХМАО семье погибшего в ходе специальной военной операции гранатометчика из села Перегребное Юрия Костюченкова вручили орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин.
«Сегодня от имени президента РФ Владимира Путина совместно с военным комиссаром вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе СВО Юрия Костюченкова, нашего земляка из села Перегребное. В мае 2022 года он ушел добровольцем, занимал должность гранатометчика», — написал Заплатин.
Костюченков героически погиб 1 августа 2022 года в бою под Андреевкой. Заплатин выразил благодарность родителям погибшего. «Низкий поклон вам. Мы гордимся, что среди нас живут такие люди. Память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — добавил Заплатин.
Ранее URA.RU писало о вручении ордена Мужества вдове погибшего участника СВО Данилы Кима из Белоярского района. Награду передал глава района Сергей Маненков.
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