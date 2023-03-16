16 марта 2023

Семье погибшего гранатометчика из ХМАО вручили орден Мужества

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Юрия Костюченкова из села Перегребное наградили орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО семье погибшего в ходе специальной военной операции гранатометчика из села Перегребное Юрия Костюченкова вручили орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин.

«Сегодня от имени президента РФ Владимира Путина совместно с военным комиссаром вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе СВО Юрия Костюченкова, нашего земляка из села Перегребное. В мае 2022 года он ушел добровольцем, занимал должность гранатометчика», — написал Заплатин.

Костюченков героически погиб 1 августа 2022 года в бою под Андреевкой. Заплатин выразил благодарность родителям погибшего. «Низкий поклон вам. Мы гордимся, что среди нас живут такие люди. Память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — добавил Заплатин.

Ранее URA.RU писало о вручении ордена Мужества вдове погибшего участника СВО Данилы Кима из Белоярского района. Награду передал глава района Сергей Маненков.

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В ХМАО семье погибшего в ходе специальной военной операции гранатометчика из села Перегребное Юрия Костюченкова вручили орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Сегодня от имени президента РФ Владимира Путина совместно с военным комиссаром вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе СВО Юрия Костюченкова, нашего земляка из села Перегребное. В мае 2022 года он ушел добровольцем, занимал должность гранатометчика», — написал Заплатин. Костюченков героически погиб 1 августа 2022 года в бою под Андреевкой. Заплатин выразил благодарность родителям погибшего. «Низкий поклон вам. Мы гордимся, что среди нас живут такие люди. Память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — добавил Заплатин. Ранее URA.RU писало о вручении ордена Мужества вдове погибшего участника СВО Данилы Кима из Белоярского района. Награду передал глава района Сергей Маненков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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