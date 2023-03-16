Семье погибшего гранатометчика из ХМАО вручили орден Мужества

17 марта 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Юрия Костюченкова из села Перегребное наградили орденом Мужества посмертно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ХМАО семье погибшего в ходе специальной военной операции гранатометчика из села Перегребное Юрия Костюченкова вручили орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Сегодня от имени президента РФ Владимира Путина совместно с военным комиссаром вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе СВО Юрия Костюченкова, нашего земляка из села Перегребное. В мае 2022 года он ушел добровольцем, занимал должность гранатометчика», — написал Заплатин. Костюченков героически погиб 1 августа 2022 года в бою под Андреевкой. Заплатин выразил благодарность родителям погибшего. «Низкий поклон вам. Мы гордимся, что среди нас живут такие люди. Память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — добавил Заплатин. Ранее URA.RU писало о вручении ордена Мужества вдове погибшего участника СВО Данилы Кима из Белоярского района. Награду передал глава района Сергей Маненков.

В ХМАО семье погибшего в ходе специальной военной операции гранатометчика из села Перегребное Юрия Костюченкова вручили орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Сегодня от имени президента РФ Владимира Путина совместно с военным комиссаром вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе СВО Юрия Костюченкова, нашего земляка из села Перегребное. В мае 2022 года он ушел добровольцем, занимал должность гранатометчика», — написал Заплатин. Костюченков героически погиб 1 августа 2022 года в бою под Андреевкой. Заплатин выразил благодарность родителям погибшего. «Низкий поклон вам. Мы гордимся, что среди нас живут такие люди. Память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — добавил Заплатин. Ранее URA.RU писало о вручении ордена Мужества вдове погибшего участника СВО Данилы Кима из Белоярского района. Награду передал глава района Сергей Маненков.