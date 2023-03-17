17 марта 2023

В Екатеринбурге за взятку задержали силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, браслеты, дубинка, полиция, спецсредства, наручники, кандалы, резиновая дубинка
По предварительным данным, задержанным может быть начальник 13-го отдела полиции Фото:

В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника 13-го отдела полиции. Как рассказали осведомленные источники, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела.

«За взятку задержан силовик 13-го отдела полиции Екатеринбурга. По предварительным данным, задержанным может быть начальник этой части», — пишет газета «Вечерние Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

В настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не определена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.

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В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника 13-го отдела полиции. Как рассказали осведомленные источники, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела. «За взятку задержан силовик 13-го отдела полиции Екатеринбурга. По предварительным данным, задержанным может быть начальник этой части», — пишет газета «Вечерние Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не определена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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