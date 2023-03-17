В Екатеринбурге за взятку задержали силовика

18 марта 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, задержанным может быть начальник 13-го отдела полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника 13-го отдела полиции. Как рассказали осведомленные источники, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела. «За взятку задержан силовик 13-го отдела полиции Екатеринбурга. По предварительным данным, задержанным может быть начальник этой части», — пишет газета «Вечерние Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не определена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.

В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника 13-го отдела полиции. Как рассказали осведомленные источники, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела. «За взятку задержан силовик 13-го отдела полиции Екатеринбурга. По предварительным данным, задержанным может быть начальник этой части», — пишет газета «Вечерние Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не определена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.