В Екатеринбурге за взятку задержали силовика

В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника 13-го отдела полиции. Как рассказали осведомленные источники, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела.
«За взятку задержан силовик 13-го отдела полиции Екатеринбурга. По предварительным данным, задержанным может быть начальник этой части», — пишет газета «Вечерние Ведомости», ссылаясь на собственные источники.
В настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не определена.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не получен.
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