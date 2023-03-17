На свердловского силовика, попавшегося на взятке, завели уголовное дело

На начальника дежурной части №13 в Екатеринбурге завели уголовное дело из-за взяточничества. По версии следствия, полицейский получил деньги от гражданина, желавшего прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части одного из отделов полиции. Он подозревается в мошенничестве и получении денег от лица, желавшего избавиться от уголовного преследования», — сказано в сообщении. Однако полицейский никак не мог повлиять на процессуальное решение следователя МВД, отметил Шульга.
Задержанный полицейский свою вину признал. Силовики продолжают сбор доказательств. Полицейский отстранен от работы, а по итогам служебной проверки будет уволен из ОВД, заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
Кроме того, руководителей задержанного силовика привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. «Приказ начальника регионального главка МВД об этом в обязательном порядке будет доведен до всего гарнизона полиции с целью недопущения подобных фактов», — отметил полковник Горелых.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали полицейского, получившего взятку. Отмечалось, что в настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.