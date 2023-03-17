17 марта 2023

На свердловского силовика, попавшегося на взятке, завели уголовное дело

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Полицейский взял деньги, чтобы избавить гражданина от уголовного пресследования Фото:

На начальника дежурной части №13 в Екатеринбурге завели уголовное дело из-за взяточничества. По версии следствия, полицейский получил деньги от гражданина, желавшего прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части одного из отделов полиции. Он подозревается в мошенничестве и получении денег от лица, желавшего избавиться от уголовного преследования», — сказано в сообщении. Однако полицейский никак не мог повлиять на процессуальное решение следователя МВД, отметил Шульга.

Задержанный полицейский свою вину признал. Силовики продолжают сбор доказательств. Полицейский отстранен от работы, а по итогам служебной проверки будет уволен из ОВД, заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Кроме того, руководителей задержанного силовика привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. «Приказ начальника регионального главка МВД об этом в обязательном порядке будет доведен до всего гарнизона полиции с целью недопущения подобных фактов», — отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали полицейского, получившего взятку. Отмечалось, что в настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания.

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На начальника дежурной части №13 в Екатеринбурге завели уголовное дело из-за взяточничества. По версии следствия, полицейский получил деньги от гражданина, желавшего прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части одного из отделов полиции. Он подозревается в мошенничестве и получении денег от лица, желавшего избавиться от уголовного преследования», — сказано в сообщении. Однако полицейский никак не мог повлиять на процессуальное решение следователя МВД, отметил Шульга. Задержанный полицейский свою вину признал. Силовики продолжают сбор доказательств. Полицейский отстранен от работы, а по итогам служебной проверки будет уволен из ОВД, заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Кроме того, руководителей задержанного силовика привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. «Приказ начальника регионального главка МВД об этом в обязательном порядке будет доведен до всего гарнизона полиции с целью недопущения подобных фактов», — отметил полковник Горелых. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали полицейского, получившего взятку. Отмечалось, что в настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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