На свердловского силовика, попавшегося на взятке, завели уголовное дело

Полицейский взял деньги, чтобы избавить гражданина от уголовного пресследования Фото: Анна Майорова © URA.RU

На начальника дежурной части №13 в Екатеринбурге завели уголовное дело из-за взяточничества. По версии следствия, полицейский получил деньги от гражданина, желавшего прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части одного из отделов полиции. Он подозревается в мошенничестве и получении денег от лица, желавшего избавиться от уголовного преследования», — сказано в сообщении. Однако полицейский никак не мог повлиять на процессуальное решение следователя МВД, отметил Шульга.

Задержанный полицейский свою вину признал. Силовики продолжают сбор доказательств. Полицейский отстранен от работы, а по итогам служебной проверки будет уволен из ОВД, заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Кроме того, руководителей задержанного силовика привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. «Приказ начальника регионального главка МВД об этом в обязательном порядке будет доведен до всего гарнизона полиции с целью недопущения подобных фактов», — отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали полицейского, получившего взятку. Отмечалось, что в настоящее время сотрудник правоохранительных органов может находиться в изоляторе временного содержания.