Медведев заступился за Трампа, которого хотят арестовать в США

Арест бывшего президента США Дональда Трампа 21 марта является абсурдом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечая, что американцам стоило бы обратить внимание семью нынешнего президента Штатов Джо Байдена.
«В Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!» — заявил Медведев в своем
Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник 21 марта. Он призвал своих сторонников выйти на акцию протеста, передает RT. Байден отметил, что его планируют задержать на основании старых обвинений, которые оказались ложью.
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