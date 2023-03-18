Пермячка взыскала полмиллиона рублей с администрации за капитальный ремонт

Суд решил взыскать с администрации Перми 534 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми обратилась в суд с иском к городской администрации. Она потребовала, чтобы с мэрии взыскали компенсацию в размере 534 000 рублей за несделанный капитальный ремонт в доме, в котором она ранее проживала. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Истец обратилась в суд с иском к администрации Перми. Она требует взыскать компенсацию в размере 534 000 рублей за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома, а также оплатить расходы по уплате госпошлины и услуг оценки. В обоснование требований истец указала, что между ней и ответчиком был заключен договор цессии, на основании которого она может требовать компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт», — говорится в документе.

Многоквартирный дом, в котором истец проживала ранее, признан аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим администрация изъяла квартиру и выплатила за нее 3 349 037 рублей. В судебном заседании представитель ответчика не согласилась с требованиями истца и попросила отказать в иске, так как нет доказательств того, что дом нуждался в проведении капитального ремонта на момент приватизации жилых помещений.

В заключении ООО «ПК Каллистрат» указано, что многоквартирный дом был построен в 1953 году, и состояние жилых помещений и несущих конструкций не обеспечивает безопасного проживания. Таким образом, многоквартирный дом подлежит сносу. Суд приходит к выводу, что ответчик не выполнял свои обязанности по производству капитального ремонта, а потому истец имеет право потребовать компенсацию. Поэтому суд решил взыскать с администрации Перми 534 000 рублей, а также судебные расходы и оплату оценки.