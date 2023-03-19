Бастрыкин потребовал проверить заявление главы Минюста ФРГ об аресте Путина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую отчетность министру юстиции ФРГ Марко Бушману. Таким образом он отреагировал на заявление немецкого министра об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Германию.
«Бастрыкин поручил дать правовую отчетность министру юстиции ФРГ о выполнении поручения Международного суда об аресте Владимира Путина на территории Германии», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее министр юстиции Германии заявил, что арестует российского президента, если тот посетит ФРГ.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина. При этом юрисдикцию МУС не признают в России. В Кремле назвали подобное решение возмутительным. Ранее газета The New York Times писала, что своим визитом в Мариуполь ответил на ордер на арест.
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