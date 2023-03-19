Пермскому депутату помогли протестующие во время массовых беспорядков в Дакаре. Фото

20 марта 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Илья Лисняк рассказал о помощи протестующих в Дакаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк рассказал о том, как оказался в эпицентре массовых беспорядков в Дакаре (Сенегал). Ему и его коллеге помогли протестующие, один из которых сказал остальным не лезть к машине такси, а другой отвел в дом к местным жителям. Об этом депутат пишет в своем telegram-канале. «В один момент во всех районах Дакара вспыхнули покрышки, дороги перекрыли протестующие. Наш таксист пытался провезти нас дворами, но в одном из переулков нашу машину окружила толпа в масках и с булыжниками в руках. Один ударил по машине, второй махал камнем в окно водителя. Но один из протестующих заглянул внутрь автомобиля и увидел белокожих людей в официальной одежде и с триколором на лацканах, после чего заорал остальным, чтобы они остановились и не лезли к этой машине», — рассказывает Лисняк. Позже, по его словам, таксист высадил их посреди узкого проезда. Как рассказывает Лисняк, второй раз ему тоже помог протестующий. «Он подошел к нам и посоветовал вернуться домой, так как на улице сейчас очень опасно. Мы объяснили, что ни в этом квартале, ни на этом континенте нет ничего похожего на „домой“, после чего протестующий забежал в дом к местным мусульманским тетушкам — они нас и приютили», — пишет он. Илья Лисняк оказался в эпицентре массовых беспорядков в Дакаре Пермский депутат Илья Лисняк Лисняку и его коллеге помог протестующий, который отвел их в дом к местным жителям Пермский депутат Илья Лисняк

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк рассказал о том, как оказался в эпицентре массовых беспорядков в Дакаре (Сенегал). Ему и его коллеге помогли протестующие, один из которых сказал остальным не лезть к машине такси, а другой отвел в дом к местным жителям. Об этом депутат пишет в своем telegram-канале. «В один момент во всех районах Дакара вспыхнули покрышки, дороги перекрыли протестующие. Наш таксист пытался провезти нас дворами, но в одном из переулков нашу машину окружила толпа в масках и с булыжниками в руках. Один ударил по машине, второй махал камнем в окно водителя. Но один из протестующих заглянул внутрь автомобиля и увидел белокожих людей в официальной одежде и с триколором на лацканах, после чего заорал остальным, чтобы они остановились и не лезли к этой машине», — рассказывает Лисняк. Позже, по его словам, таксист высадил их посреди узкого проезда. Как рассказывает Лисняк, второй раз ему тоже помог протестующий. «Он подошел к нам и посоветовал вернуться домой, так как на улице сейчас очень опасно. Мы объяснили, что ни в этом квартале, ни на этом континенте нет ничего похожего на „домой“, после чего протестующий забежал в дом к местным мусульманским тетушкам — они нас и приютили», — пишет он.