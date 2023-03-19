Пациентов пермского интерната вынуждают отказываться от еды

20 марта 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Пациенты интерната жалуются на плохое питание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пациентов Коспашского филиала Губахинского психоневрологического интерната (Пермский край) вынуждают отказываться от еды. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В Коспашском интернате стали плохо кормить. Питание готовят из просроченных продуктов! Каши готовятся на воде, супы — без пассировки, котлеты такие, словно жуешь бумагу. Салаты готовят без соблюдения технологий в приготовлении. Многие пациенты интерната отказываются от еды, остаются голодными», — рассказал читатель. По его словам, пациенты обращались к руководителю интерната, но на их обращение «не было ничего предпринято». «Он начал заступаться за кухню, но пищу готовят отвратительно. Чтобы не голодать, пациенты едят лапшу быстрого приготовления», — добавил читатель. Корреспондент URA.RU направил запрос в Коспашский филиал ГБУ ПК «Губахинский ПНИ». На момент публикации ответ не был получен.

Пациентов Коспашского филиала Губахинского психоневрологического интерната (Пермский край) вынуждают отказываться от еды. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В Коспашском интернате стали плохо кормить. Питание готовят из просроченных продуктов! Каши готовятся на воде, супы — без пассировки, котлеты такие, словно жуешь бумагу. Салаты готовят без соблюдения технологий в приготовлении. Многие пациенты интерната отказываются от еды, остаются голодными», — рассказал читатель. По его словам, пациенты обращались к руководителю интерната, но на их обращение «не было ничего предпринято». «Он начал заступаться за кухню, но пищу готовят отвратительно. Чтобы не голодать, пациенты едят лапшу быстрого приготовления», — добавил читатель. Корреспондент URA.RU направил запрос в Коспашский филиал ГБУ ПК «Губахинский ПНИ». На момент публикации ответ не был получен.