19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Пермский оперный театр возвращает спектакли-прогулки Location

© Служба новостей «URA.RU»
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В наушниках участники проекта узнают множество истории о Перми и пермяках Фото:

Пермский театр оперы и балета вернул в афишу проект спектаклей-прогулок по городу Location. Их участники не сидят в зрительном зале, а ходят по улицам Перми в наушниках, слушая истории. Первые театральные путешествия состоятся уже в апреле, рассказали в театре.

«Спектакль-дрейф Location возвращается на улицы Перми в апреле и мае! На старте вы получите наушники. В них вы отправитесь в путешествие, в котором вас сопроводят истории героев. Вместе с ними вы откроете заново наш город и себя в нем совсем с другой стороны», — сообщается в telegram-канале театра.

Участники спектакля могут выбрать один из двух маршрутов, по которому их проведет ведущий. Где закончится путешествие, не всегда известно, но старт традиционно от здания оперного театра. Ближайший Location состоится 27 апреля.

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Пермский театр оперы и балета вернул в афишу проект спектаклей-прогулок по городу Location. Их участники не сидят в зрительном зале, а ходят по улицам Перми в наушниках, слушая истории. Первые театральные путешествия состоятся уже в апреле, рассказали в театре. «Спектакль-дрейф Location возвращается на улицы Перми в апреле и мае! На старте вы получите наушники. В них вы отправитесь в путешествие, в котором вас сопроводят истории героев. Вместе с ними вы откроете заново наш город и себя в нем совсем с другой стороны», — сообщается в telegram-канале театра. Участники спектакля могут выбрать один из двух маршрутов, по которому их проведет ведущий. Где закончится путешествие, не всегда известно, но старт традиционно от здания оперного театра. Ближайший Location состоится 27 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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