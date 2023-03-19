Пермский оперный театр возвращает спектакли-прогулки Location

20 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

В наушниках участники проекта узнают множество истории о Перми и пермяках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский театр оперы и балета вернул в афишу проект спектаклей-прогулок по городу Location. Их участники не сидят в зрительном зале, а ходят по улицам Перми в наушниках, слушая истории. Первые театральные путешествия состоятся уже в апреле, рассказали в театре. «Спектакль-дрейф Location возвращается на улицы Перми в апреле и мае! На старте вы получите наушники. В них вы отправитесь в путешествие, в котором вас сопроводят истории героев. Вместе с ними вы откроете заново наш город и себя в нем совсем с другой стороны», — сообщается в telegram-канале театра. Участники спектакля могут выбрать один из двух маршрутов, по которому их проведет ведущий. Где закончится путешествие, не всегда известно, но старт традиционно от здания оперного театра. Ближайший Location состоится 27 апреля.

Пермский театр оперы и балета вернул в афишу проект спектаклей-прогулок по городу Location. Их участники не сидят в зрительном зале, а ходят по улицам Перми в наушниках, слушая истории. Первые театральные путешествия состоятся уже в апреле, рассказали в театре. «Спектакль-дрейф Location возвращается на улицы Перми в апреле и мае! На старте вы получите наушники. В них вы отправитесь в путешествие, в котором вас сопроводят истории героев. Вместе с ними вы откроете заново наш город и себя в нем совсем с другой стороны», — сообщается в telegram-канале театра. Участники спектакля могут выбрать один из двух маршрутов, по которому их проведет ведущий. Где закончится путешествие, не всегда известно, но старт традиционно от здания оперного театра. Ближайший Location состоится 27 апреля.