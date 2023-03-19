В Перми поймали подростков, которые воровали в торговых центрах

20 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали шесть подростков, воровавших в ТЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские Ленинского района Перми отчитались о проведении рейдов по местам концентрации подростков в местных ТЦ. За два месяца районная полиция поймала шесть несовершеннолетних, совершивших кражи, сообщается на сайте территориальных органов Перми. «За 2 месяца текущего года в отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми доставлено 6 несовершеннолетних за совершение мелких хищений в торговых центрах и магазинах. Трое из них привлечены к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ», — говорится на сайте. Еще трое подростков привлечены к ответственности не были из-за малого возраста. Полицейские предупреждают, что подростки часто собираются компаниями в торговых центрах, где проводят много времени. Часто бесцельное времяпровождение в ТЦ приводит к мелким кражам, хулиганству, дракам и порчи имущества. Подростки не осознают, что у их действий могут быть последствия, так как считают, что никто не заметит их проступков, однако службы безопасности магазинов вызывают полицию вне зависимости от возраста нарушителей.

Полицейские Ленинского района Перми отчитались о проведении рейдов по местам концентрации подростков в местных ТЦ. За два месяца районная полиция поймала шесть несовершеннолетних, совершивших кражи, сообщается на сайте территориальных органов Перми. «За 2 месяца текущего года в отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми доставлено 6 несовершеннолетних за совершение мелких хищений в торговых центрах и магазинах. Трое из них привлечены к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ», — говорится на сайте. Еще трое подростков привлечены к ответственности не были из-за малого возраста. Полицейские предупреждают, что подростки часто собираются компаниями в торговых центрах, где проводят много времени. Часто бесцельное времяпровождение в ТЦ приводит к мелким кражам, хулиганству, дракам и порчи имущества. Подростки не осознают, что у их действий могут быть последствия, так как считают, что никто не заметит их проступков, однако службы безопасности магазинов вызывают полицию вне зависимости от возраста нарушителей.