В ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям

Предприниматели из Нефтеюганска фальсифицировали декларации о производстве молока
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, молоко
Предприниматели Нефтеюганска подделали декларации по производству молока Фото:

Предприниматели из Нефтеюганска (ХМАО) использовали для декларирования качества соответствия молока сертификаты исследований, проведенных в несуществующих лабораториях. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Специалистами управления Россельхознадзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении ИП Никитиной Н.А и ИП Крыжановского П.А. (ХМАО, Нефтеюганский район). Индивидуальные предприниматели осуществили исследования продукции в несуществующих лабораториях, результаты которых являлись основанием для ее дальнейшего декларирования», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Специалистами Россельхознадзора действие деклараций прекращено, а сами декларации признаны недействительными. Соответствующие сведения размещены на сайте Росаккредитации.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска пожаловался на некачественную красную икру. Администрация окружной столицы посоветовала обратиться с претензией в Роспотребнадзор.

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Предприниматели из Нефтеюганска (ХМАО) использовали для декларирования качества соответствия молока сертификаты исследований, проведенных в несуществующих лабораториях. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «Специалистами управления Россельхознадзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении ИП Никитиной Н.А и ИП Крыжановского П.А. (ХМАО, Нефтеюганский район). Индивидуальные предприниматели осуществили исследования продукции в несуществующих лабораториях, результаты которых являлись основанием для ее дальнейшего декларирования», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Специалистами Россельхознадзора действие деклараций прекращено, а сами декларации признаны недействительными. Соответствующие сведения размещены на сайте Росаккредитации. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска пожаловался на некачественную красную икру. Администрация окружной столицы посоветовала обратиться с претензией в Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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