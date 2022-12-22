В ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям

Предприниматели из Нефтеюганска фальсифицировали декларации о производстве молока

Предприниматели Нефтеюганска подделали декларации по производству молока Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Предприниматели из Нефтеюганска (ХМАО) использовали для декларирования качества соответствия молока сертификаты исследований, проведенных в несуществующих лабораториях. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Специалистами управления Россельхознадзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении ИП Никитиной Н.А и ИП Крыжановского П.А. (ХМАО, Нефтеюганский район). Индивидуальные предприниматели осуществили исследования продукции в несуществующих лабораториях, результаты которых являлись основанием для ее дальнейшего декларирования», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Специалистами Россельхознадзора действие деклараций прекращено, а сами декларации признаны недействительными. Соответствующие сведения размещены на сайте Росаккредитации.

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