19 марта 2023

В Пермском крае 46-летний житель совращал 15-летнюю девочку

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Дело в отношении пермяка уже направлено в суд Фото:

Жителя Пермского края будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. На данный момент мужчине 46 лет.

«По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей», — говорится на сайте следкома. При этом, отмечают в ведомстве, пермяку был известен возраст подростка.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста). Расследование дела на данный момент завершено следователями, дело направлено в суд.

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Жителя Пермского края будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. На данный момент мужчине 46 лет. «По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей», — говорится на сайте следкома. При этом, отмечают в ведомстве, пермяку был известен возраст подростка. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста). Расследование дела на данный момент завершено следователями, дело направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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