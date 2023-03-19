В Пермском крае 46-летний житель совращал 15-летнюю девочку

20 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Дело в отношении пермяка уже направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Пермского края будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. На данный момент мужчине 46 лет. «По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей», — говорится на сайте следкома. При этом, отмечают в ведомстве, пермяку был известен возраст подростка. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста). Расследование дела на данный момент завершено следователями, дело направлено в суд.

Жителя Пермского края будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. На данный момент мужчине 46 лет. «По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей», — говорится на сайте следкома. При этом, отмечают в ведомстве, пермяку был известен возраст подростка. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста). Расследование дела на данный момент завершено следователями, дело направлено в суд.