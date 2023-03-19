В Пермском крае 46-летний житель совращал 15-летнюю девочку

Жителя Пермского края будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. На данный момент мужчине 46 лет.
«По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей», — говорится на сайте следкома. При этом, отмечают в ведомстве, пермяку был известен возраст подростка.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста). Расследование дела на данный момент завершено следователями, дело направлено в суд.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.